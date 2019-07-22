Секреты выбора надёжного повербанка

22 июля 2019, 11:45

Powerbank – самое востребованное устройство в 2019 году среди пользователей смартфонов и других популярных гаджетов.

Поэтому чтобы спокойно передвигаться по городу, комфортно путешествовать, посещать выставки и фестивали всем нам нужен хороший павербанк.

Выбрать портативную зарядку очень просто, на для начала важно изучить его характеристики.

В первую очередь обратите внимание на совместимость портативного зарядного устройства с вашими гаджетами. Почти все павербанки имеют напряжение – 5V и ток - 2A. Эти параметры обеспечивают совместимость с любыми смартфонами и планшетами.

Существует миф о том, что ток в 2A негативно влияет на батарею, но это не так. Чтобы исключить такое предположение, нужно убедиться, что устройства совместимы: входное напряжение, которое нужно для вашего гаджета, должно совпадать с выходным напряжением повербанка. Увидеть эти данные можно в инструкции или на сетевом зарядном устройстве.

Основная часть смартфонов, планшетов, экшен-камер, GPS-навигаторов и т.д. обладают стандартным входным напряжение в 5V постоянного тока.

Обратите внимание, что технология быстрой зарядки Quick Charge напрямую зависит от силы тока. Поэтому перед покупкой павербанка убедитесь, что ваш гаджет выдерживает такое напряжение.

Емкость

Этот параметр выбирайте исходя из своих потребностей, подумайте сколько циклов зарядки вам понадобиться в сутки. Для точного расчета нужно умножить эту цифру на емкость батареи вашего гаджета и на коэффициент 1,5. Нельзя верить таблицам, где емкость портативной зарядки делят на емкость аккумулятора, поскольку при зарядке присутствуют потери энергии.

Повербанка емкостью в 10 000 мАч хватит для двух полноценных зарядок смартфона с батареей в 3300 мАч.

Конечно, вы можете следовать принципу – "больше, значит лучше", но нужно понимать, что Power Bank с большим объемом весит больше и его собственная зарядка будет происходить дольше.

Функциональность

Некоторые повербанки обладают дополнительными функциями, и в определённых условиях они могут вам понадобиться:

- беспроводная зарядка;

- быстрая зарядка;

- влагозащита;

- возможность подвешивания;

- встроенные весы;

- дисплей;

- солнечная батарея;

- фонарик.

Выбирайте только нужные функции и будьте всегда на связи!

По материалам интернет-магазина Фокстрот