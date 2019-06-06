Новый повербанк СТАРТ PPB FLAMINGO P10M-SB 10/100

6 июня 2019, 11:15

Зарядное устройство PPB FLAMINGO P10M-SB — стильное и удобное решение для путешественников, которым нужна дополнительная энергия во время поездок.

Емкость прибора — 10000 мАч, которой хватит для зарядки всех ваших электронных приборов — смартфон, планшет, электронная книга или смарт-часы всегда будут с полной батарейкой. Дизайн устройства выполнен с учетом современных тенденций и придется по вкусу любителям модных аксессуаров.

PPB FLAMINGO представляет собой современный электроприбор компактных размеров, который удобно носить с собой в модной сумочке или в кармане куртки. Комбинированный корпус выполнен из анодированного алюминия и прочного пластика. Модные сочетания расцветок позволят подобрать зарядное устройство по своему вкусу.



Современные технологии, используемые во внешнем аккумуляторе, позволяют гарантированно использовать его более 500 полных циклов заряд/разряд.

Литий-полимерная батарея отличается лучшими показателями зарядки, при больших емкостях сохраняя компактные размеры устройства.

В комплекте поставляется универсальный кабель USB-microUSB, который подходит для зарядки гаджетов на платформах Android. Яркий световой индикатор на корпусе поможет определить уровень зарядки устройства.

Безопасное использованиеВнешний аккумулятор оснащен микропроцессорами, которые защищают зарядное устройство:от перегрузки аккумуляторной батареи заряжаемого электроприбораот перегрузок электросети и короткого замыканияот глубокого разряда и перегреваот собственного полного и избыточного зарядаот замыкания на себя в случае подключения кабеля к входному и выходному разъемам одновременноВ процессе производства используются только высококачественные материалы, обеспечивающие надежную и долговечную работу зарядного устройства.СТАРТ PPB FLAMINGO P10M-SB – стильный и модный гаджет по оптимальной цене!