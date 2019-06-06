Новый повербанк СТАРТ PPB FLAMINGO P10M-SB 10/100

Зарядное устройство PPB FLAMINGO P10M-SB — стильное и удобное решение для путешественников, которым нужна дополнительная энергия во время поездок.
Емкость прибора — 10000 мАч, которой хватит для зарядки всех ваших электронных приборов — смартфон, планшет, электронная книга или смарт-часы всегда будут с полной батарейкой. Дизайн устройства выполнен с учетом современных тенденций и придется по вкусу любителям модных аксессуаров.
PPB FLAMINGO представляет собой современный электроприбор компактных размеров, который удобно носить с собой в модной сумочке или в кармане куртки. Комбинированный корпус выполнен из анодированного алюминия и прочного пластика. Модные сочетания расцветок позволят подобрать зарядное устройство по своему вкусу.
Современные технологии, используемые во внешнем аккумуляторе, позволяют гарантированно использовать его более 500 полных циклов заряд/разряд.
Литий-полимерная батарея отличается лучшими показателями зарядки, при больших емкостях сохраняя компактные размеры устройства.
В комплекте поставляется универсальный кабель USB-microUSB, который подходит для зарядки гаджетов на платформах Android. Яркий световой индикатор на корпусе поможет определить уровень зарядки устройства.
Безопасное использование
Внешний аккумулятор оснащен микропроцессорами, которые защищают зарядное устройство:
от перегрузки аккумуляторной батареи заряжаемого электроприбора
от перегрузок электросети и короткого замыкания
от глубокого разряда и перегрева
от собственного полного и избыточного заряда
от замыкания на себя в случае подключения кабеля к входному и выходному разъемам одновременно
В процессе производства используются только высококачественные материалы, обеспечивающие надежную и долговечную работу зарядного устройства.
СТАРТ PPB FLAMINGO P10M-SB – стильный и модный гаджет по оптимальной цене!