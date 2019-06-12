Смартфоны HUAWEI будут бесперебойно работать в Украине

12 июня 2019, 9:15

Сервисы Google Play и система безопасности Google Play Protect, продолжат полноценно функционировать на имеющихся устройствах компании Huawei.

Украинский ритейлер электроники и бытовой техники Фокстрот успокоил своих покупателей касательно функционировая устройств ТМ Huawei – уже приобретённых и тех, которые поступили в продажу.

«Торговая сеть Фокстрот как партнер официального представительства Huawei в Украине сообщает, что текущая ситуация не повлияет на продукты, которые были проданы и находятся в реализации», – говорится в сообщении ритейлера. – В компании Huawei-Украина заверили, что у устройств, представленных в магазинах Фокстрот, на складах и у товаров, которые уже проданы, сбоев в работе не будет. Пользователи смогут использовать их, как и раньше».

Напомним, ситуация с приостановкой сотрудничества Google с китайской компанией Huawei вызвала беспокойство у владельцев техники Huawei и намерения украинцев приобрести смартфон этой торговой марки.

По предоставленной информации, Huawei продолжит предоставлять обновления сервисов Google Play и системы безопасности Google Play Protect и обеспечит послепродажное обслуживание существующих смартфонов и планшетов, которые сертифицированы в Украине. Все эти устройства будут поддерживаться Google, что было официально подтверждено американской компанией.

Кроме того, в компании Huawei опровергли слухи о сокращении производства смартфонов.

«Наши глобальные уровни производства остаются без изменений и без каких-либо заметных корректировок в любом направлении. Мы будем продолжать строить безопасную и стабильную экосистему программного обеспечения для лучшего опыта пользования наших клиентов. Мы работаем в разных направлениях для решения проблемы по дальнейшему использованию платформы Android при производстве новых девайсов, – заявили в представительстве Huawei-Украина.

