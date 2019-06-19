HMD Global, Google и CGI вместе будут обеспечивать безопасность данных

19 июня 2019, 9:45

Компания HMD Global объявила о начале партнерства с Google Cloud и CGI, чтобы перенести данные об активации своих смартфонов и их производительности в региональный центр обработки данных Google Clould в Хамине, (Финляндия).

Хранение данных в Финляндии позволит повысить качество работы устройств под брендом Nokia и уровень обслуживания пользователей.



Благодаря богатым аналитическим возможностям и технологии машинного обучения Google Cloud, а также квалификации CGI в сфере облачных технологий и аналитики данных, HMD Global получила возможность максимально задействовать аналитическую обработку данных, чтобы сделать устройства Nokia еще удобнее для пользователей по всему миру. Первыми начнут работать с новым центром последние смартфоны компании (Nokia 4.2 и выпущенные после него). Данные с более ранних моделей смартфонов* Nokia будут перенесены позже в этом году, после их обновления до Android Q.



«Мы дали своим пользователям по всему миру уникальное обещание, что каждый смартфон Nokia будет работать на чистом Android™, а также будет получать ежемесячные обновления безопасности и обновления ОС в течение 2 лет. Мы хотим, чтобы смартфоны Nokia оставались актуальными дольше, и чтобы каждый мог насладиться последними новинками от Google, а потому стремимся обновлять Android на своих телефонах быстрее любого другого производителя. Потребители всегда могут положиться на свои смартфоны Nokia. Сегодня мы сделали еще один важный шаг, чтобы оправдать их доверие. Сохраняя верность своим финским корням, мы решили обратиться к платформе Google Cloud, чтобы удовлетворить растущую потребность в мощностях для хранения данных и инвестировать в развитие родной страны», — заявил Юхо Сарвикас, директор по продуктам HMD Global.



Дополнительные уровни безопасности, контроля и аналитики на вашем смартфоне Nokia



Этот шаг также является продолжением курса HMD Global на полное соответствие всем применимым стандартам и законодательству ЕС в области безопасности, включая европейские регламенты конфиденциальности данных, такие как Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Новое решение для обработки данных HMD Global, созданное в сотрудничестве с CGI и Google Cloud, также соответствует принципам GDPR, а все данные об активации смартфонов и их производительности, которые компания собирает, доступны только ей.



«Мы не единожды тесно сотрудничали с Google Cloud и CGI, и, естественно, обратились к ним, когда начали искать стратегических партнеров в отрасли облачных технологий. С ними мы получаем возможность внедрять свои передовые технологии защиты и анализа данных на глобальном уровне. Мы хотим оставаться открытыми и прозрачными в отношении того, как собираем и храним данные об активациях устройств, и хотим, чтобы люди понимали, как и почему это помогает сделать наши телефоны лучше и удобнее. Благодаря этому решению мы получим в свое распоряжение серверы данных в Финляндии и сможем продолжать делать то, что пообещали своим клиентам: производить телефоны под управлением чистой, надежной и современной ОС Android с акцентом на безопасность и конфиденциальность», — пояснил Юхо Сарвикас, директор по продуктам HMD Global.



«Для HMD Global это сотрудничество является вкладом в будущее проектирование устройств и развитие инноваций. Дата-центр Google в городе Хамина использует только возобновляемую энергию. По сути, платформа Google Cloud не только обеспечивает потребности HMD Global в отношении программного обеспечения и данных, но и способствует защите окружающей среды – это дополнительная важная инвестиция в будущее», — добавила Ева Форс, управляющий директор Google Cloud в северной Европе.

Для обеспечения связи между сервером сбора данных и смартфонами Nokia компании CGI удалось создать инфраструктуру мирового класса с эффективно проработанной архитектурой и оптимизированной структурой затрат. Благодаря наработкам CGI в области углубленной внутренней аналитики HMD Global сможет максимально реализовать потенциал данного решения, тщательно отслеживая его работу и при необходимости внося в нее коррективы.

«Внедрение новейших технологий сбора и анализа данных в сочетании с опытом инженеров и специалистов по обработке и анализу данных CGI позволяет HMD Global не только повысить безопасность хранения данных, но и делать определенные выводы из пользовательского опыта. Исходя из того, как люди пользуются телефонами, и их удовлетворенности работой устройств, гораздо легче понять, на что нужно обратить внимание при разработке телефонов, чтобы повысить качество услуг и уровень удовлетворенности клиентов Nokia по всему миру», — утверждает Марти Рейландер, управляющий директор CGI Advanced Analytics Solutions.