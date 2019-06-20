Львов первым в Украине переводит городские библиотеки в облако

20 июня 2019, 13:45

В двух детских библиотеках Львова запущена программа «Э-Библиотека».

Согласно ей в облачной среде внедрен электронный каталог и кабинет посетителя, который дает возможность отыскать нужную книгу в библиотеке и заказать ее онлайн.



Программа «Э-Библиотека», в которой облачный оператор GigaCloud обеспечивает вычислительную инфраструктуру, реализуется Львовским городским советом с 2018 года. Она предусматривает создание электронной системы обслуживания и учета книг и услуг, закупку техники и компьютеризацию рабочих мест библиотекарей. Цель программы — автоматизировать библиотечные процессы и освободить библиотекарей от бумажной работы для общения с посетителями, создания публичных событий и культурного менеджмента.



«Когда все статистические калькуляции будет осуществлять компьютер, а обслуживание будет автоматизировано, библиотекари смогут изменить векторы своей деятельности — внедрять новые услуги, вести социальные сети, наполнять сайт, писать грантовые проекты и т.д.», — рассказывает Анастасия Нечипоренко, главный специалист отдела менеджмента учреждений культуры, Управления культуры, департамента развития Львовского городского совета.



На данный момент идет работа над подключением к программе других детских библиотек города и публичных библиотек Львова для взрослых.



Сейчас во Львове работает 40 публичных библиотек, из них 23 — это библиотеки для взрослых, 17 — для детей. За 2018 год в городских библиотеках зарегистрировалось около 100 000 пользователей.



Национальный облачный оператор GigaCloud работает на рынке с 2016 года и предоставляет IaaS-услуги (инфраструктура как сервис) корпоративным клиентам любого масштаба. В апреле 2019 компания открыла свое представительство во Львове.



