Решение Philips поможет улучшить сон космонавтов NASA

10 июля 2019, 10:15

Институт прикладных исследований здоровья космонавтов при NASA проведет два эксперимента, в которых будет задействована «умная» повязка для сна Philips SmartSleep.

Специалисты проанализируют качество сна космонавтов и выяснят, каким образом решение Philips может улучшить их когнитивные функции и психическое здоровье



Амстердам, Нидерланды – Компания Philips объявила, что ученые Института прикладных исследований здоровья космонавтов (TRISH) при NASA будут использовать в своих исследованиях интеллектуальную повязку для сна Philips SmartSleep. Исследования являются частью программы Human Research Program, миссия которой – информирование общества о сложностях, с которыми сталкиваются люди в космосе, а также изучение технологий, которые могут облегчить работу космонавтов. Повязка для сна будет задействована в двух уникальных экспериментах, посвященных влиянию сна на когнитивные способности и психическое здоровье космонавтов. Изучение продлится два года. За это время специалисты планируют выяснить, можно ли повысить качество сна во время длительных полетов в космос и улучшить работу мозга, используя различные протоколы слуховой стимуляции.



Благодаря сенсорам SmartSleep улавливает фазы глубокого сна, а затем усиливает их деятельность в режиме реального времени. Запатентованные алгоритмы Philips, разработанные совместно с ведущими экспертами и неврологами, позволяют создавать звуковые сигналы, которые увеличивают амплитуду волн мозговой активности в фазах глубокого сна, тем самым повышая продуктивность человека после пробуждения. Эффективность повязки была доказана в ходе клинических исследований. Кроме того, в рамках исследований Philips поделится со специалистами Института собственной технической экспертизой – это поможет ученым запрограммировать устройства на разные формы стимуляции сна и извлечь данные для последующего анализа.



«Это большая честь, что специалисты Института прикладных исследований здоровья космонавтов выбрали нашу «умную» повязку для сна Philips SmartSleep для этих исследований. Мы уверены, что результаты будут полезны не только для освоения космоса, но и для жизни миллионов людей, которые испытывают проблемы со сном, – отметил Джон Франк, руководитель направления Sleep and Respiratory Care. – Подобные исследования очень важны, поскольку помогают лучше изучить взаимосвязь между качеством сна и показателями умственной деятельности. Мы надеемся, что это сотрудничество приведет к новым важным открытиям, а в дальнейшем поможет сделать здоровый сон более доступным для каждого».



Сон благотворно влияет на восстановление мозговой активности, что позволяет чувствовать себя более энергичным и бодрым. Здоровый отдых во время глубокой фазы сна особенно важен для космонавтов, которые должны быть максимально сосредоточенными и продуктивными в чрезвычайно сложных условиях работы. Поэтому институт TRISH проведет следующие исследования:



Оптимизация слуховой стимуляции для улучшения когнитивных функций (OASIS): в течение двух месяцев 24 человека будут использовать повязку Philips SmartSleep в домашних условиях, ежедневно выполняя комплексное когнитивное тестирование NASA. Специалисты изучат воздействие слуховой стимуляции на конкретные области мозга, отвечающие за мыслительный процесс. Также ученые определят, можно ли по типу сна спрогнозировать умственную активность человека в течение следующего дня, и проведут оценку оптимальной схемы применения решения SmartSleep.

Повышение эффективности сна и его восстановительной функции: лабораторное исследование продлится 7 дней, в нем примут участие 12 человек, которые будут носить повязку Philips SmartSleep. В ходе эксперимента ученые TRISH воспроизведут условия сна во время космического полета и выяснят, улучшает ли повязка когнитивные функции в дневное время в период хронического недосыпа и способна ли она восполнить недостаток энергии, вызванный инерцией сна после внезапного пробуждения.



«Мы постоянно ищем технологии, которые могут снизить риски для здоровья и работоспособности человека, особенно во время длительных космических полетов, – говорит Дорит Доновиэль, доктор наук, директор Института прикладных исследований здоровья космонавтов (TRISH). – Мы заинтересованы в том, чтобы повысить продуктивность космонавтов без применения лекарств, и изучаем решения, которые могут улучшить качество их сна. С помощью Philips SmartSleep мы стремимся оценить взаимосвязь между сном и эффективностью человека и надеемся, что решение позволит выяснить, как качество сна влияет на поведение и здоровье космонавтов».