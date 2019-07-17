Тенденции рынка персональных вычислительных устройств

17 июля 2019, 13:15

Ожидается, что в 2019 году мировой рынок персональных вычислительных устройств, включительно с традиционными ПК и планшетами, сократится на 3% и достигнет объема поставок 392,6 млн единиц.

Также IDC недавно спрогнозировал, что в более долгосрочной перспективе – до 2023 года – объем поставок снизится до 367,7 млн, а совокупный годовой темп роста (CAGR) составит -1,6%.

Несмотря на это, 2019 год обещает быть интересным, поскольку объем рынка в долларах останется приблизительно на уровне 237 млрд. Предполагается, что средние цены продажи (ASP) в 2019 году возрастут на 2,6% за счет использования таких новых технологий, как более тонкие рамки на экранах ноутбуков, повышенному спросу на форм-факторы 2-в-1 и растущей востребованности игровых ПК. Также рост ASP обеспечат поставки в коммерческом сегменте в связи с заменой предприятиями ПК, обусловленной прекращением поддержки компанией Microsoft ОС Windows 7 в начале 2020 года.

Потребительский сегмент рынка будет, как и раньше, испытывать трудности с объемами. Они, согласно прогнозам, в 2019 году сократятся на 6% Традиционные ноутбуки и планшеты продолжат снижать эти показатели, поскольку отдельные пользователи, а также предприятия, нацеленные на модернизацию бизнеса, все чаще переходят на новые, более тонкие форм-факторы, которые часто являются вариантами 2-в-1.

Увеличение количества смартфонов с большим экраном привело к тому, что потребители предпочитают именно их для корпоративного и частного использования.

