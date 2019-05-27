Тренды рынка смартфонов

27 мая 2019, 11:15

Рынок смартфонов по-прежнему испытывает трудности. В 2019 году ожидается дальнейшее снижение поставок, которое происходит уже третий год подряд.

Мировые объемы продаж смартфонов, согласно прогнозам исследователей, сократятся на 0,8% в 2019 году, и упадут до 1,39 миллиарда. Предполагается, что в долгосрочной перспективе поставки смартфонов достигнут 1,54 миллиарда единиц в 2023 году.

Мировой рынок смартфонов продолжает смещаться в сторону устройств ультра high-end класса. В 2018 году производство high-end продемонстрировало самый высокий рост – 9,8% в годовом исчислении, и, вероятно, эта тенденция сохранится. Рост будет зависеть как от выпуска новых моделей, так и от усовершенствования спецификаций, таких как гибкие и большие экраны, качество камер и повышение скорости.

Смартфоны с большим экраном (5,5 дюйма и выше) будут лидировать с объемом поставок 1,1 миллиарда в 2019 году, что составит 79% от всех поставок смартфонов. К 2023 году этот показатель достигнет 1,4 миллиарда единиц или 90,7% от общего объема поставок.