Анонс мощного Vivo Z5 намечен на последний день этого месяца

23 июля 2019, 9:45

Уже 31 июля китайская Vivo представит свой новый мощный смартфон – Z5.



На днях в Сети «всплыли» фотографии грядущей новинки. Так вот, судя по ним, у этого аппарата окажется каплевидный вырез, тройная основная камера и сканер отпечатков пальцев, встроенной в экран.

Диагональ дисплея - 6,38 дюйма, а его разрешение – 1080х2340 точек либо же Full-HD+.В основе – 8-ядерный чип Snapdragon 712, тактовая частота которого до 2,3 ГГц. Кроме того, «в связке» здесь графика Adreno 616. Объем оперативной памяти – 6 ГБ. Кроме того, будет доступна версия и с 8 ГБ. Объем встроенной пользовательской памяти соответственно 64 ГБ и 128 ГБ.Работать терминал будет под управлением Android 9, поверх которого установлена оболочка Funtouch OS 9.Емкость встроенного аккумулятора – 4500 мА. Отмечается также поддержка быстрой зарядки аккумулятора.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, речь идет о Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАССВ продаже новинка появится в синем цветовом решении корпуса, а также черном и светло-голубом. О стоимости на данный момент ничего не известно.