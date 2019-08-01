Новые подробности о смартфоне Samsung Galaxy M20s

1 августа 2019, 9:45

Сразу несколько южнокорейских СМИ поделились информацией о новом смартфоне Galaxy M20s, который пока что не был официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит 6,3-дюймовый экран с разрешением 1080х2340 точек и небольшим вырезом сверху.Фронтальная камера будет 8Мп, а основная – двойной – модули 13Мп и 5Мп.Емкость аккумулятора – 5830 мАч.Процессор в этом аппарате окажется 8-ядерным, но точная модель его пока не называется.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, на данный момент известно о Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, приёмнике GPS/ГЛОНАСС, FM-тюнере и дактилоскопическом сканере.О дате анонса новинки пока также нет никаких данных.