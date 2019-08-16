Galaxy Note10 / Note10 + в Украине

16 августа 2019, 9:45

Samsung представила в Украине наиболее мощные модели в линейке смартфонов на сегодня - Galaxy Note10 / Note10+.

Первый Galaxy Note открыл совершенно новую категорию еще в 2011 году, представив 5.3 "смартфон во время, когда на рынке в основном были модели лишь с 3.5" диагональю. Каждое следующее поколение получало все новые инструменты, которые ежедневно помогают пользователям реализовывать свои желания, раскрывать их творчество и быть более продуктивными.





Старт продаж Galaxy Note10 / Note10 + состоится 23 августа 2019 года. Ознакомиться с преимуществами и оформить предварительный заказ можно по ссылке.



Впервые Samsung представляет не одну, а две новые модели Galaxy Note. Рекордный в истории 6.8-дюймовый Galaxy Note10 +, хотя и имеет больший на 0,4" экран, чем в прошлогоднем Note9, однако по размерам почти идентичен и даже более удобно лежит в руке. Компактный 6,3-дюймовый Galaxy Note10 имеет всего на 0,1" меньший экран, чем у Galaxy Note9, однако он значительно меньше по размерам за счет более тонких рамок. Обе модели имеют элегантные формы с характерным для серии Note премиальным дизайном. Хотя размеры дисплея впечатляют, смартфон очень легкий и тонкий, весит 196 грам1 и размером всего 7,9 мм. Изменения претерпел и S Pen - теперь он легче и более округлой формы, однако с большей автономностью.

Чтобы завершить изящный дизайн смартфонов, Samsung удалила кнопки на правой части устройства, а клавиши Bixby и питания интегрированы в единую, расположенную слева. Вместо 3,5-мм разъема для наушников смартфоны поддерживают как USB-C, так и беспроводное аудио, а в комплекте есть пара наушников USB-C.

Безграничные экраны смартфонов являются потрясающими, как никогда, благодаря абсолютно новому, почти безрамочному, кинодисплею. В верхней части дисплея расположен один небольшой центральный вырез для камеры, который занимает минимум места, чтобы предложить пользователям еще больше полезной площади экрана. Новое размещение камеры не только создает баланс на дисплее, но и обеспечивает более естественные и симметричные селфи и видеозвонки. Динамический AMOLED-дисплей Galaxy Note10 поражает качеством и обеспечивает превосходную яркость, контрастность и реалистичные цвета даже при ярком освещении. Дисплей также чрезвычайно прочный благодаря использованию Samsung ультрасильного Gorilla® Glass 6 как на передней, так и на задней панелях устройств.



Samsung дополнила стильный дизайн Galaxy Note10 профессионально мощными характеристиками. Galaxy Note10+ оставляет в прошлом длительное время зарядки с обновленным режимом Super Fast Charging (до 45 Вт), включает также улучшенные возможности беспроводной зарядки Wireless PowerShare и Fast Wireless Charging 2.0. Эти технологии позволяют аккумулятору в устройстве на 4,300 мАг - крупнейшем, который был в серии Note - всего за 30 минут зарядиться, чтобы работать целый день. Таким образом, пользователи могут уверенно играть, стримить контент, просматривать и даже снимать и редактировать видео, не беспокоясь о том, хватит ли батареи в течение дня.

7-наномилиметровий техпроцесс следующего поколения повышает производительность процессора и графического процессора на 33% и 42% соответственно (по сравнению с Galaxy Note9) и помогает обеспечить быструю и плавную графику во время игры и видео.

Стандартная версия Galaxy Note10 и Note10+ имеет 256 Гб встроенного хранилища, а модель Galaxy Note10+ еще и поддерживает карты памяти до 1 ТБ. Предлагая хранилище как для ноутбуков, а также поддержку Wi-Fi и сетей нового поколения, Galaxy Note10 способствует действительно многозадачному опыту работы следующего уровня.



С обновленным S Pen, который теперь работает до 10 часов на одном заряде, Galaxy Note10 получил возможности нового уровня для творчества и управления смартфоном, упрощающие повседневную жизнь. В прошлом году появление BLE превратила S Pen в волшебную палочку, которая может использоваться для управления ключевыми функциями устройства удаленно. Новый S Pen дополнен функциями управления жестами, которые можно настраивать - S Pen Air. Это помогает простыми движениями запястьем на расстоянии переключать режимы камеры, увеличивать и отдалять изображение, управлять музыкой и видео и тому подобное. Для этого нужно лишь нажать на кнопку на S Pen и, например, нарисовать круг в воздухе, чтобы мгновенно увеличить или уменьшить изображение, или сделать движение вверх для переключения от селфи к главной камере или наоборот. Главное, что движения и функции каждый может настроить под себя.

Galaxy Note10 делает заметки на мобильном устройстве удобными и более интуитивными. Теперь, нажав кнопку S Pen пользователи могут легко оцифровывать рукописные заметки и конвертировать их в различные форматы, включая Microsoft Word, для легкого редактирования и совместного доступа. Превратить рукописный текст в печатный стало столь же просто, как и точно.



В наши дни пользователи смартфонов снимают и делятся видео больше, чем когда-либо прежде. Чтобы помочь людям поймать момент и создавать более невероятный контент, общая передняя камера Galaxy Note10 и Galaxy Note10+, а также три и четыре основные камеры соответственно, обеспечивают интуитивные и профессиональные инструменты для видеосъемки в руках пользователей. Стоит отметить функцию Zoom-In Mic - совершенно новую возможность, работающий на AI, что усиливает звук от источника звука при увеличении объекта в кадре камеры, в то время как окружающий шум минимизируется.

Камера глубины в Galaxy Note10+ добавляет новую интересную возможность измерения предмета в кадре с помощью встроенного 3D-сканера. Эта умная инновация позволяет камере фиксировать предмет как 3D-рендеринг, который можно легко добавлять к фотографиям и видеозаписи. Это открывает мир возможностей по созданию совместного контента, позволяя пользователям вставлять себя и друзей на фото и видео.

Функция "Живой фокус" теперь распространяется на видео и была дополнена новыми видами эффектов боке (включая размытие, большой круг, цветную точку), которые размывают фоны видео и ставят предмет съемки в центр внимания. Супер устойчивая стабилизация видео также была улучшена, и теперь она поддерживается в режиме Hyperlapse камеры, а также улучшенный показатель с 500 МГц до 833 МГц позволяет ей создавать еще более плавные и естественные видео.

Кроме того, приложение Галерея Galaxy Note10 получила совершенно новый, встроенный редактор видео, который позволяет пользователям создавать видеоклипы, регулировать скорость воспроизведения, добавлять текст, эффекты перехода и музыку без лицензий, как вручную, так и с S Pen для большей точности.



Samsung постоянно обогащает экосистему Galaxy устройствами, которые мгновенно соединяются и упрощают повседневную жизнь. Легкая интеграция Galaxy Note10 с новым Galaxy Watch Active2 является одним из таких примеров этого удобства. Например, Galaxy Watch Active2 оснащен удобной функцией Camera Controller7, которая предлагает пользователям предварительный просмотр своего фото до того, как они снимут его с помощью Galaxy Note10. Сделать же снимок можно и с помощью экрана смарт-часов.

Подключить Galaxy Note10 к ПК или Mac чрезвычайно просто с усовершенствованным Samsung DeX. Теперь, чтобы перенести свой мобильный опыт на больший экран - все, что пользователи должны сделать, это подключить смартфон Galaxy к своему ноутбуку или компьютеру с помощью USB-кабеля. После подключения они смогут легко переносить файлы между своим смартфоном и ПК и удобно управлять как ПК, так и мобильными приложениями.

Кроме того, чтобы сделать Samsung DeX еще более динамичным, Galaxy Note10 оснащены интегрированными непосредственно в скорую панель инструментов Windows. Подключившись к своему ПК с Windows 10 в один клик пользователи смогут продублировать экран телефона, просматривать уведомления, отправлять и получать сообщения и синхронизировать последние фотографии непосредственно со своего компьютера.

И последнее, но не менее важное - Galaxy Note10 поднимает мобильные игры на новый уровень благодаря новой службе потоковой передачи P2P Samsung - PlayGalaxy Link. Служба помогает гарантировать, что геймеры никогда не пропустят ни секунды игры, даже на ходу, позволяя продолжить игру на мобильном с того же места, на котором они остановились на ПК. Мощность и премиум-характеристики Galaxy Note10 помогают геймерами почувствовать богатый, полноценный опыт игры на ПК и бесперебойную графику в одном мощном портативном устройстве.