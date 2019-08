Samsung представляет Galaxy Note10 и Note10+

8 августа 2019, 10:45

Компания Samsung Electronics впервые представляет флагман Galaxy Note10 в двух размерах: Note10+ c 6,8-дюймовым дисплеем и Note10 c размером экрана 6,3 дюйма.



«Поклонники Galaxy Note используют мобильные технологии, чтобы быть более продуктивными или для реализации своих творческих амбиций. Galaxy Note10 предназначен для тех, кто хочет решать разные задачи с помощью одного мобильного устройства, - прокомментировал президент и глава подразделения IT и Mobile Communications Samsung Electronics Донг Джин Ко (DJ Koh). - Каждый элемент новых смартфонов был разработан, чтобы помочь пользователям воплощать задуманное быстрее и качественнее, независимо от того, заканчивают ли они большой рабочий проект, снимают и редактируют профессиональное видео или играют в любимую мобильную игру».



В Galaxy Note10 сочетается элегантный дизайн с беспрецедентной производительностью:



Впервые Galaxy Note10 доступен в двух размерах: Note10+ c дисплеем 6,8” – самый большой смартфон в истории линейки Note, и Note10 c размером экрана 6,3”. Эта модель – самая компактная в линейке Note, но по-прежнему отличается высокой производительностью и фирменным дизайном с электронным пером S Pen в комплекте.



Galaxy Note10 вдохновлен новым поколением высокопродуктивных пользователей, которые постоянно переключаются между проектами, выполняют множество задач из любой точки мира, поэтому новинка получила современные комплектующие, мощную производительность и уникальные партнерские интеграции.



Обновленный S Pen теперь обладает расширенными возможностями редактирования рукописного текста: с помощью электронного пера можно легко выделять фразы, увеличивать и уменьшать их, изменять цвет текста, легко преобразовывать рукописный текст в заметки Samsung Notes и даже экспортировать в формате Microsoft Word.

Функции дистанционного управления S Pen Air позволяют управлять смартфоном с расстояния до 10 м.

Открытый SDK дает разработчикам простор для разработки и интеграции функциональности электронного пера в свои приложения, это способствует расширению сценариев применения технологии управления жестами S Pen.

Вместе с новым Note10 Samsung предлагает ещё более мощную версию DeX. Теперь свое устройство можно подключить к ПК или Mac с помощью только одного USB-кабеля. При таком подключении к компьютеру пользователь может просматривать контент на большом мониторе легко «перетащив» его со смартфона. Важно, что сам контент, при этом, остается на смартфоне, а значит файлы защищены по высоким стандартам платформой безопасности Samsung Knox. Также можно копировать и вставлять файлы между смартфоном и ПК.

Тем, кто привык много работать за ПК, и кому нужно бесшовное переключение работы между устройствами, или тем, кто хочет управлять всем с одного экрана, Note10 предлагает удобное взаимодействие с приложением Your Phone от Microsoft. Подключившись к учётной записи Microsoft пользователи ОС Windows 10 смогут видеть уведомления, выводить экран устройства на ПК, получать и отправлять с него сообщения на смартфоне или управлять фотоальбом. В панели быстрых настроек доступно оперативное включение или выключение автоподключения устройств.



В мире, где фото и видео – это главные элементы общения, Galaxy Note10 дает пользователю возможность использовать профессиональные инструменты для съемки и редактирования, чтобы создавать уникальный контент всегда и везде.



Galaxy Note10 оснащен передовыми технологиями мобильной съемки от Samsung, позволяя снимать потрясающее видео на ходу без лишнего оборудования. С Live Focus Video доступны потрясающие эффекты, в том числе «боке», чтобы создать стилизованный размытый фон, который выделит объект съемки. Функция стабилизации Advanced Super Steady позволяет добиться четкости на снимке даже в очень динамичных условиях. Усилить звук поможет Zoom-in Mic, акцентируя внимание на нужном источнике и убирая фоновый шум. Всего пара нажатий позволит записать выступление ребенка на концерте или получить качественную запись интервью в шумном зале без дополнительного микрофона.

Видеоредактор на Galaxy Note10 позволяет легко монтировать клипы, настраивать скорость воспроизведения с помощью трех предустановленных параметров, добавлять текст и рисунки одним кликом S Pen. Кроме того, использование пера оптимизировано для работы с профессиональными инструментами редактирования в приложении Adobe Rush.

Камера Galaxy Note10 обладает высококлассным аппаратным и программным обеспечением с применением «умных» технологий. Ночной режим теперь доступен на фронтальной камере, позволяет пользователям снимать потрясающие селфи на вечеринках с друзьями, на ужинах и концертах.

Для геймеров, которые хотят добавить индивидуальности в свои стримы или влогеров, желающих улучшить свои обучающие видео, Galaxy Note 10 представляет новые функции записи экрана. Используя S Pen, теперь можно записывать всё, что происходит на дисплее и комментировать в формате Live.

С помощью приложения AR Doodle можно использовать смартфон и перо для создания контента с элементами дополненной реальности. Рисунок может быть закреплен на фоне объекта съемки или следовать за движением лица. С Galaxy Note10+ пользователи могут захватывать объекты в режиме 3D-рендеринга и добавлять нужные фотографии или видео с помощью 3D-сканера.



Мощный аккумулятор Galaxy Note10, передовое аппаратное и программное обеспечение позволяют не беспокоится о работоспособности устройства в течение длительного времени.



Модернизированная сверхбыстрая зарядка до 45 Вт обеспечит заряд смартфона в течение 30 минут, чтобы иметь достаточно энергии для использования устройства на протяжении всего дня. Обновленная линейка Note также получила беспроводную обратную зарядку Wireless PowerShare, а значит пользователи могут заряжать свои Galaxy Watch, Galaxy Buds и совместимые носимые устройства от смартфона.

Galaxy Note10 поддерживает самую высокую скорость передачи данных в сети оператора по стандартам 4G/LTE 2.0 Гбит/с.

Galaxy Note10 отличается самой тонкой в мире тепловой трубкой в системе охлаждения, которая обеспечивает оптимальную производительность. Ее толщина всего 0,35 мм.

Функция Game Booster на базе искусственного интеллекта и улучшенный нейропроцессор (NPU) оптимизируют работу устройства для сценариев гейминга за счет улучшения производительности и энергопотребления.

Стриминговый сервис PlayGalaxy Link P2P дает пользователям возможность продолжить игровой процесс на смартфоне с того момента, где остановились, играя на ПК.





Galaxy Note10 – самая новая модель линейки Galaxy Note, которая вдохновляет пользователей по всему миру следовать своим увлечениям, быть более продуктивными и раскрывать свой творческий потенциал. С каждом новым этапом Samsung сохраняет курс на создание полезных инноваций для людей, разрабатывая устройства, которые не только помогают в достижении их целей, но и отражают образ жизни современных пользователей. Вот, почему владельцы Galaxy Note – самые лояльные потребители Samsung – их смартфон помогает им достигать большего.



Galaxy Note10 занимает центральное место в экосистеме Galaxy - премиальных продуктов, услуг и партнерств, помогающих созданию и развитию бесшовного взаимодействия между устройствами и сетевого образа жизни. Носимые устройства, такие как Galaxy Watch Active2 и планшеты как Galaxy Book 3 помогают оставаться на связи и выполнять намного больше задач на ходу. Неотъемлемой частью экосистемы выступают приложения Samsung, обеспечивающие высокие стандарты сервисного обслуживания: Samsung Health, Samsung Knox, интеллектуальная платформа Samsung Bixby.