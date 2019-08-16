Вышла новая прошивка для ONYX BOOX James Cook 2

16 августа 2019, 11:15

Вышла новая версия прошивки для модели ONYX BOOX James Cook 2: 2019-07-10_09-56_1.9.1_27e8b9b.

Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.



Список изменений следующий:



Улучшена работа SNOW Field в OReader.

Улучшена функция обновления экрана.

Внесены некоторые изменения в интерфейс.

Сделан ряд прочих изменений.

Исправлены известные ошибки.



ONYX BOOX James Cook 2 — это устройство для чтения электронных книг с 6-дюймовым экраном E Ink Carta. Дисплей поддерживает функцию SNOW Field, улучшающую качество изображения, и имеет новейшую подсветку MOON Light+ c регулировкой цветовой температуры. Данная модель рассчитана на тех пользователей, кто большую часть времени планирует использовать её для чтения книг и не нуждается в различных дополнительных функциях. Экран типа "электронная бумага" в сочетании с мягкой, плавно регулируемой подсветкой делает чтение комфортным при любом освещении, а встроенный слот для карт памяти microSD и 8 ГБ flash-памяти позволяют носить с собой целую библиотеку.

