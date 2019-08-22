72% организаций планируют использовать ИИ против мошенников

22 августа 2019, 11:45

В результате исследования, проведенного компанией SAS и Ассоциацией сертифицированных специалистов по расследованию хищений и мошенничества Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), выяснилось, что в борьбе с мошенничеством 13% организаций используют технологии ИИ и машинного обучения, а 25% заявили, что планируют их внедрить в течение ближайшего года-двух.

Кроме роста интереса к ИИ, исследование выявило такие тренды:

• Распространение биометрии. Сегодня ее используют примерно 25% организаций, а еще 16% участников опроса планируют внедрить технологию до 2021 года.

• Развитие инструментария по сбору и анализу данных. Ожидается, что к 2021 году 72% организаций будут использовать для борьбы с мошенничеством автоматический мониторинг данных и другие технологии.

• Предсказательная аналитика. 52% организаций планируют прогнозировать будущее поведение объектов и субъектов с целью принятия решений, что на 22% выше показателей предыдущего исследования.

• Популяризация применения инструментов визуализации данных. Их планируют использовать 47% организаций (сейчас используют около 35%).