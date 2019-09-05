Впечатляющее демо "Back Stage" демонстрирует трассировку лучей на Luminous

5 сентября 2019, 16:45

Студия Luminous Productions сегодня представила демо «Back Stage» с использованием трассировки лучей в реальном времени на конференции разработчиков игр CEDEC в Японии.

Демо было представлено в рамках совместной презентации Такеши Арамаки (Takeshi Aramaki), директора Luminous Productions, и Масая Такешиге (Masaya Takeshige) из NVIDIA.



Демо, запущенное на GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, показало работу самого сложного алгоритма трассировки лучей в реальном времени под названием «трассировка пути» (path tracing). Оно было создано на движке Luminous, который использовался для создания игры FINAL FANTASY XV и еще одной ожидаемой ААА-новинки от Luminous Productions. Таким образом, движок Luminous стал одним из первых с поддержкой технологии «path tracing».



Включение технологии трассировки лучей в еще один движок отражает огромный растущий интерес игровой индустрии к этой технологии. Трассировка лучей опирается на мощную экосистему, включающую стандартные в индустрии API, поддержку в популярных и частных игровых движках и самые ожидаемые игры от крупнейших издателей.



Luminous Productions, которая входит в группу компаний Square Enix, считается одной из крупнейших студий разработки игр в мире и знаменита применением передовых технологий.



“Демо «Back Stage» – это ответ на вопрос: «Как можно применять трассировку лучей в играх нового поколения?» Видеокарты GeForce RTX обладают колоссальной мощью, благодаря которой даже трассировка лучей в реальном времени становится реальностью. С помощью движка Luminous и технологии RTX мы сделали еще один шаг к тому, чтобы сделать игры еще красивее и реалистичнее,” – говорит ТакеШИ Арамаки, директор студии Luminous Productions.











