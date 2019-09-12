Mirror – новая линейка видеорегистраторов от Ritmix

12 сентября 2019, 13:15

Видеорегистраторы уже давно стали очень востребованными гаджетами среди автомобилистов, но далеко не всегда такое устройство удобно и компактно.

Именно поэтому компания Ritmix представляет Вашему вниманию сразу два новых регистратора: AVR-383 и AVR-550.





Обе модели объединены в линейку «Mirror», это название было выбрано не просто так, устройства повторяют форму зеркала заднего вида и крепятся прямо не него, не занимая лишнего места на лобовом стекле. Передняя часть видеорегистратора имеет зеркальную поверхность, на которой расположен экран, на задней части установлена камера и динамик. Модель AVR-383 имеет пятидюймовый экран, расположенный по центру, тогда как у AVR-550 он установлен ближе к правому краю устройства. Камера обеих моделей обеспечивает съёмку видео в формате Full HD (1080p) даже ночью и в условиях плохой видимости. Управление функциями модели AVR-383 осуществляется при помощи классических кнопок, а в модели AVR-550 применён технологичный IPS дисплей с функцией тач-скрин. В комплекте с регистратором AVR-550 идет камера заднего вида, благодаря которой вы сможете фиксировать все, что происходит позади вашего автомобиля. AVR-383 и AVR-550 имеют слот для карты памяти MicroSD, на которую производится запись видео. Питание видеорегистраторов осуществляется от прикуривателя автомобиля, а установленный внутри новинок аккумулятор поможет сохранить последние данные и настройки при внезапном отключении электропитания.









