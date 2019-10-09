Как заказать с 6pm в Украину

9 октября 2019, 11:26

Получить товар непосредственно из США сегодня может украинец.

Для этого достаточно выполнить регистрацию, необходимую для получения американского адреса, и оплатить товар банковской картой, поддерживающей международные переводы. Все выполняется в интернете, в режиме онлайн.

На портале интернет-магазина 6МП можно найти все, что только можно вообразить: брендовую одежду от ведущих производителей по доступным ценам, качественную фирменную обувь и аксессуары, выпускаемые специально для жителей США. Кроме того, есть множество акций, позволяющих дорогостоящую вещь приобрести за несколько долларов.

Что нужно для заказа посылки из США

Самой большой сложностью в заказе из магазина 6pm является необходимость иметь адрес проживания в Соединенных Штатах. Эту проблему легко решит сервис USAinUA, воспользуйтесь услугой доставка из США.

Товар поступает на один из складов Америки, адрес которого отправляется клиенту. Далее посылку необходимо зарегистрировать на сайте доставки и проконтролировать следующие аспекты:

1. Наличие трек-номера, позволяющего отследить местоположение товара в настоявший момент.2. Выбор штата, где возможно бесплатное хранение и пересылка без дополнительных платежей.3. Регистрация посылки на таможне, в ряде случаев будет необходима доплата. Также важно, чтобы все это было сделано с учетом законодательства страны.4. Облегчение посылки, что позволит меньше платить за доставку.5. Забрать посылку из отделения в Киеве или другом городе, также возможна доставка курьером.

Стоит отметить, что следить за всем этим достаточно сложно, но есть выход – воспользоваться услугами компании-посредника, которая возьмет на себя все тяготы пересылки. Стоимость при этом остается доступной.

При самостоятельном заказе важно помнить, что расчет на сайте с помощью Paypal доступен только для жителей США. Впрочем, это правило можно обойти, получив фактический адрес на территории страны. Другое обязательное правило – это указание достоверных данных о себе, но нужно указывать не просто правдивую информацию, а соответствующую той, что привязана к банковской карте, через которую планируется осуществление расчета.

Онлайн-покупки брендового товара: шопинг без ограничений

Теперь не нужно ходить по распродажам или искать скидки. Зарегистрировавшись на сайте 6pm, можно смело заказывать понравившиеся вещи по смешным ценам. Если тонкость оформления или доставки покажутся сложными или есть опасение сделать что-то не правильно – это не повод отказываться от качественных вещей из США. Просто перейдите по ссылке и воспользуйтесь услугами посредников. Это действительно выгодно и не будет риска нарушить законодательство страны при пересылке или ошибиться с выбором склада или штата, что также станет причиной переплат. Покупайте без риска и наслаждайтесь качеством настоящих брендовых вещей.