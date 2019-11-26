Обзор на конструктор приложений для бизнеса

26 ноября 2019, 12:45

Создание мобильного приложения для бизнеса требует большого опыта в мобильной разработке и дизайне. Что же делать если у Вас нет необходимого опыта, а Ваша компания нуждается в инновациях уже здесь исейчас? Конструктор мобильных приложений Mo-Apps является лучшим выходом из этой ситуации. Как создать приложение в конструкторе, сколько это стоит и сколько занимает времени разбираем ниже.

Создание мобильных приложений абсолютно бесплатно

Сразу после регистрации в конструкторе Mo-Apps, Вы сможете приступить к настройке и наполнению своего приложения, использование конструктора не требует проведения никаких платежей или ваших банковских данных, Вы платите только за публикацию приложения в Google Play и App Store.

Вероятнее всего, Вы спросите себя "Почему компании по разработке приложений все еще существуют, если есть бесплатный конструктор приложений?

Все просто. Разработка приложений в студиях позволяет создать уникальный дизайн и функционал. Однако обходится эта уникальность по меньшей мере в 1500$.

Наиболее эффективным кейсом при открытии такого нового канала продаж, как приложение, является его создание в конструкторе, тестирование, анализ необходимости приложения среди своей целевой аудитории и только после этого, когда у Вас будет понимание того заинтересована ли Ваша целевая аудитория в таком нововведении, но нуждается в более широком функционале или уникальном дизайне, стоит обращаться к индивидуальной разработке приложения.

Еще одно преимущество конструктора перед полноценной разработкой приложений - это скорость. Команда программистов, дизайнеров, тестировщиков создают мобильное приложения в среднем за 1-2 месяца. В то время как в конструкторе, этот процесс занимает не более получаса.

Вам достаточно выбрать дизайн из предлагаемых тем, добавить информацию о компании и наполнить приложение контентом

Создавая приложение в конструкторе Вы создаете сразу два приложения. Первое на iOS и второе на Android благодаря чему Вы охватываете весь рынок мобильных устройств. Даже при появлении новых версий этих операционных систем, приложение будет адаптировано под них в кратчайшие сроки.

В отличие от компаний по разработке приложений, Вам не придется доплачивать за какие-либо доработки приложения. С момента публикации приложения и до момента его удаления из маркетов конструктор Mo-Apps обеспечивает полную поддержку клиентов и их приложений.

По состоянию на март 2019 года, в App Store и Play Market за все время их существования было более 26 миллиардов скачиваний. Как показывает статистика, треть скачиваний пришлось на интернет-магазины.

Также, за 2020 год на территории США более 190 миллионов пользователей совершили покупки именно через мобильные приложения.

Связано это прежде всего с более практичными возможностями взаимодействия с компанией. В случае же с такси, возможность в режиме реального времени следить за автомобилем водителя такси, быстро совершать заказ, и вручную регулировать стоимость поездки. В сфере ресторанного бизнеса, возможность быстро и удобно просматривать меню, оформлять доставку и бронировать столик.

Все это улучшает взаимодействие клиента с компанией, что впоследствии повышает лояльность пользователей, позволяет привлечь новую аудиторию и повысить конкурентоспособность.

Когда Ваше приложение будет опубликовано, Вы получите доступ к модулю аналитики в конструкторе. В аналитике в онлайн режиме отображается статистика скачиваний приложения, среднего времени в нем, посещенные пользователем страницы и совершенные покупки.

Аналитика позволит Вам более детально изучать свою целевую аудиторию.

Важно также заметить, что по данным Alteryx за 2019 год, удержание старых клиентов обходится в 2,4 раза дешевле, чем привлечение новых клиентов.

Создание мобильных приложений в конструкторе - это отличный способ удержания старых клиентов без существенных затрат времени и средств на разработку.