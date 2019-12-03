Жизнь в гаджетах: какие бренды интересуют украинцев

3 декабря 2019, 10:45

Apple - самый популярный бренд смартфонов, ноутбуков и планшетов по количеству откликов на предложение. Если говорить о колонках, то это Sony.

“Баттл” беспроводных наушников: AirPods продают в 13,5 раз больше, чем AirDots. Какие бренды девайсов больше всего интересовали украинцев в 2019 году - в аналитике OLX.

Почти половина онлайн-покупок в Украине приходится на бытовую технику и электронику, свидетельствует последнее исследование GfK. При этом смартфоны покупают чаще всего - 19% респондентов.

Аналитика OLX показала - Apple стал самым популярным брендом смартфонов в 2019 году. За айфонами к продавцам обращались чаще всего - в среднем 7,1 раз по одному объявлению. Xiaomi почти что наступает на пяты калифорнийскому гиганту - их смартфоны получали по 6,6 откликов. Бронзу взял LG с 5,3 откликами, на четвертом и пятом местах расположились Meizu и Lenovo. Стоит отметить, что Samsung попал лишь в первую десятку.

Топ-5 брендов смартфонов:

Apple - 7,1 откликов

Xiaomi - 6,6 откликов

LG - 5,3 откликов

Meizu - 5,1 откликов

Lenovo - 4,1 отклика

Ноутбуки

Однако одного лишь телефона для комфортной жизни мало. Так, согласно последним данным GfK, 68% украинцев обладают еще и ноутбуком. Самым популярным брендом портативных компьютеров и тут стал Apple, собрав в среднем 4,6 откликов на одно предложение о продаже MacBook’ов. Второе место разделили ASUS и Acer. Тройку лидеров торжественно закрыли устройства Lenovo.

Топ-5 брендов ноутбуков:

Apple - 4,6 отклика

ASUS / Acer - 4 отклика

Lenovo - 3,9 отклика

HP - 3,3 отклика

Dell - 2,8 отклика

Планшеты

Украинцы уверенно покупают технику Apple - iPad возглавил рейтинг с 4,9 откликами на одно предложение. Планшеты от Samsung заняли второе место в рейтинге - 4,1 отклика. 3 отклика и 3 место достались бренду ASUS.

Топ-5 брендов планшетов:

Samsung - 4,1 отклика

ASUS - 3 отклика

Acer - 2,9 отклика

Lenovo - 2,3 отклика

Портативные колонки

С хорошей колонкой и простые посиделки на кухне могут превратиться в праздник. Так, “королевой вечеринок” стала Sony, собрав 6 откликов на одно предложение. На втором месте оказались девайсы от Marshall, под номером “3” расположились JBL.

Топ-5 брендов портативных колонок:

Sony - 6 откликов

Marshall - 5 откликов

JBL - 4 отклика

Xiaomi - 3 отклика

Bose - 2 отклика

Беспроводные наушники

“Развлечения” в виде распутывания наушников, по-видимому, скоро останутся в прошлом, ведь новым трендом в мире девайсов стала беспроводная гарнитура. Самыми популярными по количеству откликов на OLX оказались AirDots от Xiaomi и AirPods от Apple - 10 и 9 откликов на одно предложение соответственно.

Если бы обе серии сошлись в “баттле”, ситуация была бы следующей: AirPods стоят на платформе в среднем 1 540 грн - в 2 раза дороже, чем AirDots. А вот предложений о продаже AirDots в 13,5 раз меньше, чем AirPods - 3 100 по сравнению с 41 800.