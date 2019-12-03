Жизнь в гаджетах: какие бренды интересуют украинцев

Apple - самый популярный бренд смартфонов, ноутбуков и планшетов по количеству откликов на предложение. Если говорить о колонках, то это Sony.
“Баттл” беспроводных наушников: AirPods продают в 13,5 раз больше, чем AirDots. Какие бренды девайсов больше всего интересовали украинцев в 2019 году - в аналитике OLX.
Почти половина онлайн-покупок в Украине приходится на бытовую технику и электронику, свидетельствует последнее исследование GfK. При этом смартфоны покупают чаще всего - 19% респондентов.
Аналитика OLX показала - Apple стал самым популярным брендом смартфонов в 2019 году. За айфонами к продавцам обращались чаще всего - в среднем 7,1 раз по одному объявлению. Xiaomi почти что наступает на пяты калифорнийскому гиганту - их смартфоны получали по 6,6 откликов. Бронзу взял LG с 5,3 откликами, на четвертом и пятом местах расположились Meizu и Lenovo. Стоит отметить, что Samsung попал лишь в первую десятку.
Топ-5 брендов смартфонов:
Apple - 7,1 откликов
Xiaomi - 6,6 откликов
LG - 5,3 откликов
Meizu - 5,1 откликов
Lenovo - 4,1 отклика
Ноутбуки
Однако одного лишь телефона для комфортной жизни мало. Так, согласно последним данным GfK, 68% украинцев обладают еще и ноутбуком. Самым популярным брендом портативных компьютеров и тут стал Apple, собрав в среднем 4,6 откликов на одно предложение о продаже MacBook’ов. Второе место разделили ASUS и Acer. Тройку лидеров торжественно закрыли устройства Lenovo.
Топ-5 брендов ноутбуков:
Apple - 4,6 отклика
ASUS / Acer - 4 отклика
Lenovo - 3,9 отклика
HP - 3,3 отклика
Dell - 2,8 отклика
Планшеты
Украинцы уверенно покупают технику Apple - iPad возглавил рейтинг с 4,9 откликами на одно предложение. Планшеты от Samsung заняли второе место в рейтинге - 4,1 отклика. 3 отклика и 3 место достались бренду ASUS.
Топ-5 брендов планшетов:
Samsung - 4,1 отклика
ASUS - 3 отклика
Acer - 2,9 отклика
Lenovo - 2,3 отклика
Портативные колонки
С хорошей колонкой и простые посиделки на кухне могут превратиться в праздник. Так, “королевой вечеринок” стала Sony, собрав 6 откликов на одно предложение. На втором месте оказались девайсы от Marshall, под номером “3” расположились JBL.
Топ-5 брендов портативных колонок:
Sony - 6 откликов
Marshall - 5 откликов
JBL - 4 отклика
Xiaomi - 3 отклика
Bose - 2 отклика
Беспроводные наушники
“Развлечения” в виде распутывания наушников, по-видимому, скоро останутся в прошлом, ведь новым трендом в мире девайсов стала беспроводная гарнитура. Самыми популярными по количеству откликов на OLX оказались AirDots от Xiaomi и AirPods от Apple - 10 и 9 откликов на одно предложение соответственно.
Если бы обе серии сошлись в “баттле”, ситуация была бы следующей: AirPods стоят на платформе в среднем 1 540 грн - в 2 раза дороже, чем AirDots. А вот предложений о продаже AirDots в 13,5 раз меньше, чем AirPods - 3 100 по сравнению с 41 800.