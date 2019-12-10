ONYX BOOX Livingstone – первый букридер с подсветкой без мерцания

10 декабря 2019, 10:15

Компания МакЦентр представляет новую модель ONYX BOOX Livingstone, которая существенно усовершенствована по сравнению с 6-дюймовыми устройствами линейки.

Букридер получил подсветку MOON Light 2 без мерцания и возможностью регулировки цветовой температуры. Благодаря G-сенсору в устройстве реализована функция автоповорота экрана при изменении положения корпуса. Программное обеспечение было значительно улучшено по сравнению со старыми моделями, а новая обложка получила функцию SIDE Control с возможностью использования кнопок листания с правой стороны. Вместе с этим корпус устройства стал значительно компактнее, уменьшена ширина рамок вокруг экрана и существенно снижен вес букридера.



ONYX BOOX Livingstone оснащен 6-дюймовым емкостным сенсорным дисплеем E Ink Carta Plus с разрешением 1072 на 1448 точек и плотностью пикселей 300 ppi. Отличительной особенностью является новый тип регулируемой подсветки MOON Light 2. Обычно в экранах используется стандартный тип подсветки, в которой яркость свечения регулируется с помощью ШИМ (широтно-импульсной модуляции), когда кратковременные вспышки света следуют с определенной частотой. При увеличении или уменьшении времени каждой вспышки, без изменения частоты их следования, экран начинает восприниматься светлее или темнее соответственно. В новом типе подсветки на светодиоды подается постоянное напряжение без ШИМ, поэтому свет от такого источника комфортнее для глаз. Вместе с этим подсветка позволяет независимо регулировать яркость светодиодов холодного и теплого света, выбирая по желанию как белый свет для чтения днем, так и желтый для чтения перед сном.



Еще одно новшество коснулось системы управления и эргономики устройства. Помимо емкостного сенсора и кнопки, возвращающей на шаг назад, расположенной на корпусе, имеются кнопки листания на правой стороне обложки. Эта технология получила название SIDE Control. Широкая правая рамка обложки позволяет надежно удерживать букридер правой рукой, а кнопки листания с тактильной отдачей удобны в использовании. При этом сам корпус устройства стал существенно компактнее, а его вес меньше. В то же время сохранилась функция, активирующая спящий режим при закрытии обложки.



Благодаря встроенному G-сенсору в модели ONYX BOOX Livingstone появилась функция автоповорота экрана. Это может быть удобным при чтении в транспорте, а также дает возможность пользоваться кнопками листания любой рукой. При смене руки и соответствующем перевороте устройства изображение на экране автоматически перестроится.



Букридер оснащен 4-ядерным процессором с тактовой частотой 1,2 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ flash-памяти. Если объема памяти окажется недостаточно, есть возможность использовать карты памяти формата microSD. Данная аппаратная платформа позволяет работать со сложными документами различных форматов, а аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает длительную автономную работу. В модели имеются встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth, позволяющие выходить в Интернет и подключать дополнительные аксессуары.



Устройство базируется на ОС Android 4.4 и поддерживает все популярные форматы файлов, позволяет читать на большом количестве языков и использовать словари формата StarDict, а функция SNOW Field существенно снижает количество артефактов при частичной перерисовке.



Обновления в программном обеспечении относятся к новому интерфейсу библиотеки и более комфортной записи книг в память устройства. Библиотека сортирует книги по авторам, названиям и сериям, а удобный поиск и фильтры позволяют быстро найти нужную книгу по жанру, языку и дате публикации. Кроме того, поддерживаются стандартные папки, созданные на настольном компьютере. Помимо стандартного способа записи книг через USB-кабель их можно передавать по Bluetooth или Wi-Fi-каналам, а также пользоваться облачным PUSH-сервисом Send2Boox.



Давид Ливингстон, в честь которого названо устройство, был известным шотландским путешественником и географом XIX века, занимающимся изучением Африки. Наиболее известен открытием водопада Виктория, экспедицией в долине Замбези, изучением пустыни Калахари и поисками истоков Нила. Его образ запечатлен в произведениях Жюля Верна, Луи Буссенара, Александра Грина и других великих писателей.



Технические характеристики



Дисплей: Экран – сенсорный, диагональ – 6 дюймов, разрешение – 1072 х 1448 точек, плотность пикселей - 300 ppi, 16 градаций серого цвета

Тип сенсора: Емкостный

Подсветка экрана: MOON Light 2

Дополнительные функции: SNOW Field, SIDE Control, автоповорот экрана

Чехол-книжка: С функциями SIDE Control и перевода устройства в спящий режим

Операционная система: Android 4.4

Язык программирования: Java

Возможности управления: Сенсорный экран (multi-touch), кнопки листания на правой стороне обложки, кнопка «Обратно»

Процессор: 1,2 ГГц, 4-ядерный

ОЗУ: 1 ГБ

ПЗУ: 8 196 МБ

Слот расширения: Для карт памяти microSD / microSDHC / Trans Flash

Проводной интерфейс: microUSB 2.0

Беспроводной интерфейс: Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1

Поддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, MOBI, CHM, PDB, DOC, DOCX, PRC, EPUB, CBR, CBZ, PDF, DjVu, JPG, PNG, GIF, BMP

Аккумулятор: Литиево-полимерный, емкость – 3000 мАч

Размеры: 156 х 112,5 х 8,8

Вес: 164 г

Корпус: Материал – пластик, цвет – черный

Комплектация: Устройство, чехол-обложка, сетевой адаптер питания 220 В, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон

Гарантийный срок: 1 год

Соответствие стандартам: CE / EAC