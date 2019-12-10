Google представляет топ-запросы 2019 года в Украине

Традиционно в конце года мы представляем итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей Google.
Проанализировав миллионы поисковых запросов, мы узнали, какие запросы стали наиболее быстрорастущими, что чаще всего искали украинцы и какие вопросы задавали Google в 2019 году.
Самым популярным поисковым запросом 2019 года в Google Украина стал “Игра престолов 8 сезон” – финальный сезон культового сериала. Второй по популярности – запрос “Зеленский”, а на третьем месте – “Юлия Началова”. Кроме того, украинских пользователей Google интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал “Чернобыль” и конкурс “Евровидение 2019”.
В категории “Персона” украинцы чаще всего искали информацию о Владимире Зеленском, Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко. Кроме того пользователи Google интересовались артистами MARUV, Потапом и Билли Айлиш. Из людей, которые ушли от нас в 2019 году, больше всего запросов было о российской певице Юлии Началовой, рэп-исполнителе Децл и фэшн-директоре московского ЦУМа Алле Вербер.
В категории “Фильмы” в 2019 году украинцы чаще всего искали в Google психологический триллер по мотивам комиксов “Джокер”. Традиционно высокий интерес украинских пользователей вызывают продолжения фильмов и кинокомиксы; также в список самых популярных фильмов по версии пользователей Google Украина попали экранизация исторической повести Ивана Франка “Захар Беркут” и новый фильм Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде”.
Лидером в категории телевизионных шоу вновь стал песенный конкурс “Евровидение”, а в сериалах самый высокий интерес украинцев вызвали финальный сезон “Игры престолов” и драматический мини-сериал “Чернобыль”.
“Покупкой года” в Украине стал новый iPhone 11; также украинцы интересовались, где купить автокресло и бустер, а также покупкой билетов МАУ и “Укрзалізниця”.
Традиционно украинцы задают Google самые разные вопросы, и уходящий год не стал исключением. В 2019 году пользователи хотели узнать, что такое томос, подагра и формула Штайнмайера. Пытались выяснить, как сделать Инстаграм темным, как проверить себя в списках избирателей и как кушать авокадо. А также интересовались почему падает доллар, почему Зеленский не пришел на стадион и почему в Киеве туман.
Полностью список самых популярных запросов 2019 года в Украине выглядит так (запросы показаны на языке оригинала):
Самые популярные запросы:
Игра престолов 8 сезон
Зеленский
Юлия Началова
Заворотнюк
Результаты выборов 2019
Децл
Чернобыль
Дебаты
Порошенко
Евровидение 2019
Утраты:
Юлия Началова
Децл
Алла Вербер
Люк Перри
Карл Лагерфельд
Дарья Лукьяненко
Камерон Бойс
Вилли Токарев
Сергей Доренко
Ирина Цывина
Сериал:
Игра престолов 8 сезон
Чернобыль
Тайная любовь
Крепостная
ИП Пирогова
Школа. Випускний
Жуки
Ничто не случается дважды
Ранняя пташка
Молодежка 6 сезон
Покупка:
iPhone 11
Автокресло
МАУ билет
Укрзалізниця билет
Бустер
IQOS
Вентилятор
Украина Португалия билеты
Электросамокат
Мини-кондиционер
Вопрос: “Як?/Как?”
Как сделать Инстаграм темным?
Как удалить аккаунт Инстаграм?
Как узнать свой номер телефона?
Как проверить себя в списках избирателей?
Как говорят животные?
Орхидея как ухаживать?
Как кушать авокадо?
Как перевести деньги с телефона на телефон?
Как сделать слайм без клея?
Как завязать шнурки?
Персона:
Владимир Зеленский
Анастасия Заворотнюк
Петр Порошенко
MARUV
Потап
Игорь Смешко
Игорь Коломойский
Билли Айлиш
Валерий Легасов
Алла Мазур
Фильм:
Джокер
Мстители: Финал
Аквамен
Оно 2
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
Король Лев
Однажды в Голливуде
Капитан Марвел
Захар Беркут
Как приручить дракона 3
ТВ-шоу:
Евровидение 2019
Холостяк 2019
Оскар 2019
Право на владу
Голос країни 2019
Топ-модель по-українськи 3 сезон
Одруження наосліп 2019
МастерШеф. Професіонали
Танці з зірками 2019
Наречена для тата
Вопрос: “Що таке?/Что такое?”
Томос
Подагра
Формула Штайнмайера
Вислово
Дебаты
Сонный паралич
Зона 51
Импичмент
NFC
Мажоритарка
Вопрос: “Чому?/Почему?”
Почему падает доллар?
Почему умер Децл?
Почему умерла Юлия Началова?
Почему Зеленский не пришел на стадион?
Почему взорвался Чернобыль?
Почему в Киеве туман?
Почему скисает молоко?
Почему на Троицу нельзя купаться?
Почему нельзя ходить в туалет ночью?
Почему не работает Инстаграм?