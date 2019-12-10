10 декабря 2019, 15:15

Google представляет топ-запросы 2019 года в Украине

Традиционно в конце года мы представляем итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей Google.

Проанализировав миллионы поисковых запросов, мы узнали, какие запросы стали наиболее быстрорастущими, что чаще всего искали украинцы и какие вопросы задавали Google в 2019 году.

Самым популярным поисковым запросом 2019 года в Google Украина стал “Игра престолов 8 сезон” – финальный сезон культового сериала. Второй по популярности – запрос “Зеленский”, а на третьем месте – “Юлия Началова”. Кроме того, украинских пользователей Google интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал “Чернобыль” и конкурс “Евровидение 2019”.

В категории “Персона” украинцы чаще всего искали информацию о Владимире Зеленском, Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко. Кроме того пользователи Google интересовались артистами MARUV, Потапом и Билли Айлиш. Из людей, которые ушли от нас в 2019 году, больше всего запросов было о российской певице Юлии Началовой, рэп-исполнителе Децл и фэшн-директоре московского ЦУМа Алле Вербер.

В категории “Фильмы” в 2019 году украинцы чаще всего искали в Google психологический триллер по мотивам комиксов “Джокер”. Традиционно высокий интерес украинских пользователей вызывают продолжения фильмов и кинокомиксы; также в список самых популярных фильмов по версии пользователей Google Украина попали экранизация исторической повести Ивана Франка “Захар Беркут” и новый фильм Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде”.

Лидером в категории телевизионных шоу вновь стал песенный конкурс “Евровидение”, а в сериалах самый высокий интерес украинцев вызвали финальный сезон “Игры престолов” и драматический мини-сериал “Чернобыль”.

“Покупкой года” в Украине стал новый iPhone 11; также украинцы интересовались, где купить автокресло и бустер, а также покупкой билетов МАУ и “Укрзалізниця”.

Традиционно украинцы задают Google самые разные вопросы, и уходящий год не стал исключением. В 2019 году пользователи хотели узнать, что такое томос, подагра и формула Штайнмайера. Пытались выяснить, как сделать Инстаграм темным, как проверить себя в списках избирателей и как кушать авокадо. А также интересовались почему падает доллар, почему Зеленский не пришел на стадион и почему в Киеве туман.

Полностью список самых популярных запросов 2019 года в Украине выглядит так (запросы показаны на языке оригинала):

Самые популярные запросы:

    Игра престолов 8 сезон
    Зеленский
    Юлия Началова
    Заворотнюк
    Результаты выборов 2019
    Децл
    Чернобыль
    Дебаты
    Порошенко
    Евровидение 2019

Утраты:

    Юлия Началова
    Децл
    Алла Вербер
    Люк Перри
    Карл Лагерфельд
    Дарья Лукьяненко
    Камерон Бойс
    Вилли Токарев
    Сергей Доренко
    Ирина Цывина

Сериал:

    Игра престолов 8 сезон
    Чернобыль
    Тайная любовь
    Крепостная
    ИП Пирогова
    Школа. Випускний
    Жуки
    Ничто не случается дважды
    Ранняя пташка
    Молодежка 6 сезон

Покупка:

    iPhone 11
    Автокресло
    МАУ билет
    Укрзалізниця билет
    Бустер
    IQOS
    Вентилятор
    Украина Португалия билеты
    Электросамокат
    Мини-кондиционер

Вопрос: “Як?/Как?”

    Как сделать Инстаграм темным?
    Как удалить аккаунт Инстаграм?
    Как узнать свой номер телефона?
    Как проверить себя в списках избирателей?
    Как говорят животные?
    Орхидея как ухаживать?
    Как кушать авокадо?
    Как перевести деньги с телефона на телефон?
    Как сделать слайм без клея?
    Как завязать шнурки?

   

Персона:

    Владимир Зеленский
    Анастасия Заворотнюк
    Петр Порошенко
    MARUV
    Потап
    Игорь Смешко
    Игорь Коломойский
    Билли Айлиш
    Валерий Легасов
    Алла Мазур

 

Фильм:

    Джокер
    Мстители: Финал
    Аквамен
    Оно 2
    Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
    Король Лев
    Однажды в Голливуде
    Капитан Марвел
    Захар Беркут
    Как приручить дракона 3


ТВ-шоу:

    Евровидение 2019
    Холостяк 2019
    Оскар 2019
    Право на владу
    Голос країни 2019
    Топ-модель по-українськи 3 сезон
    Одруження наосліп 2019
    МастерШеф. Професіонали
    Танці з зірками 2019
    Наречена для тата

 

Вопрос: “Що таке?/Что такое?”

    Томос
    Подагра
    Формула Штайнмайера
    Вислово
    Дебаты
    Сонный паралич
    Зона 51
    Импичмент
    NFC
    Мажоритарка

    Вопрос: “Чому?/Почему?”

    Почему падает доллар?
    Почему умер Децл?
    Почему умерла Юлия Началова?
    Почему Зеленский не пришел на стадион?
    Почему взорвался Чернобыль?
    Почему в Киеве туман?
    Почему скисает молоко?
    Почему на Троицу нельзя купаться?
    Почему нельзя ходить в туалет ночью?
    Почему не работает Инстаграм?


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