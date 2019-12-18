18 декабря 2019, 10:15

Google представляет социальный проект “Google For Life”

Сегодня мы рады представить проект “Google For Life”, цель которого мотивировать украинских пользователей к изучению и использованию современных технологий в повседневной жизни.



В основу проекта легла идея того, как Google влияет на социально-экономическое развитие украинского общества благодаря своей технологической экспертизе и как меняет повседневную жизнь разных людей. Чтобы показать это наглядно, в рамках проекта представлена серия видеороликов, героями которых стали обычные украинцы с уникальным опытом использования инструментов Google.



Абсолютно разные люди из абсолютно разных сфер деятельности делятся своими историями и рассказывают, насколько легко и удобно использовать цифровые инструменты Google, как они им помогают и меняют жизнь к лучшему. Героями проекта стали:



Антонина Букач, учительница информатики, сертифицированный тренер Google – новатор современного образования, эксперт по дистанционному обучению и внедрению информационных технологий в образовательные процессы. Антонина помогает другим учителям становиться новыми сертифицированными тренерами Google, тем самым вызывая рост количества профессионалов в области использования технологий в украинской системе образования. Лично провела тренинги для более 6000 учеников во всех регионах Украины



Олег Костюкевич, директор digital-агентства, сертифицированный фотограф Google – Местный эксперт 10 уровня (является №1 в Украине), добавил на Google Карты более 1000 мест и почти 19000 фотографий, ответил на 50000 вопросов. Его фотографии на Картах Google насчитывают более 100 000 000 просмотров.



Николай Подрезан, путешественник, почетный работник туризма Украины – вдохновитель для людей с инвалидностью, является пионером и новатором воплощения инклюзивных стандартов в Украине. Посетил 70 стран мира, из них 63 – на коляске. Автор проекта «Планета Земля. Взгляд из инвалидной коляски».



Александр Фуркало, председатель Бузовской объединенной территориальной громады (Жашковский район Черкасской области) – участник Конференции по вопросам реформ в Украине (Канада, Торонто, 2019, с участием Президента Украины), один из самых активных председателей ОТГ в Украине. Вместо большого количества бумаг он использует Google Почту и Документы.



Владимир Богатырев, кандидат технических наук, журналист. В прошлом проректор университета, с выходом на пенсию решил стать блоггером, научился создавать сайты и вести социальные сети не хуже, чем студенты.



Оксана Омельчук, экоактивистка – Оксана является координатором волонтерского направления, экоактивисткой ОО “Экодия”, постоянно использует Google Формы для сбора данных, своевременных напоминаний и благодарности участникам/волонтерам экологических акций и мероприятий, организации лекций и кинопоказов, посвященных защите и сохранению окружающей среды.



Виктория Щербина – несмотря на инвалидность, профессионально занималась спортом в составе национальной сборной Украины по бочча, баллотировалась в народные депутаты и сделала карьеру администратора YouTube-каналов.



Олег Якимчук, директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Украина: “Мы верим в важность положительного влияния современных инновационных технологий, продуктов и сервисов на жизнь каждого человека. Именно поэтому значительное количество инструментов Google находится в открытом доступе и дает возможность получить дополнительные преимущества для профессионального и личностного роста для каждого желающего. Так, на примерах героев видеороликов можно увидеть, какие возможности инструментов Google можно использовать в таких абсолютно разных сферах, как инклюзивность, туризм, общество, образование, экология, а также личное саморазвитие. Мы надеемся, что истории героев нашего проекта и их личный опыт мотивируют украинцев самого разного возраста и социального положения активнее использовать современные технологии в своей каждодневной жизни и работе”.

