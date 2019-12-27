LG представит "вертикальный огород"

27 декабря 2019, 11:15

На CES 2020 компания LG Electronics (LG) представит устройство для выращивания растений в домашних условиях.

Это первый шаг компании на пути к развитию сферы комнатного растениеводства. Во встроенном устройстве вертикального типа от LG реализованы усовершенствованные возможности регулирования температуры, освещения, подачи воды и удобные универсальные комплекты семян. А также приложение для мониторинга роста растений, чтобы дать пользователям возможность выращивать богатую питательными веществами и ароматную зелень у себя дома.

С устройством для комнатного растениеводства от LG даже новичок сможет почувствовать истинное наслаждение от садоводства. Созданный для миллионов потребителей, которые хотят знать, из чего состоят и откуда поступили продукты, которые они употребляют в пищу, инновационное устройство для выращивания растений в помещении помогает выращивать хрустящую свежую зелень и овощи в любое время года. Это идеальный вариант для жителей города и для любого, кто стремится к здоровому образу жизни.



Гибкие модули устройства обеспечивают оптимальные внешние условия, точно настраивая температуру в теплоизолированной камере в соответствии со временем суток. Благодаря LED-освещению, регулярной циркуляции воздуха и системе полива на основе фитиля, семена быстро превращаются в ингредиенты для изысканных рецептов и блюд. Современная система для растениеводства способна одновременно ухаживать за 24 универсальными комплектами семян, а этого достаточно, чтобы обеспечить семью из четырех человек разнообразной, полезной для здоровья зеленью.

Устройство для комнатного растениеводства является яркой демонстрацией ведущих позиций и экспертных знаний LG в области технологий. Ключевым компонентом решения для автоматизации растениеводства является разработанная LG технология подачи воды без циркуляции, которая обеспечивает равномерное распределение точного количества воды, необходимого для роста растений. Эта базовая технология предотвращает рост водорослей и появление неприятных запахов, поддерживая чистую и гигиеническую среду, где могут естественно расти пряные травы и листовые овощи. Сопутствующее приложение к смартфону поможет пользователям ухаживать за растениями и контролировать их состояние благодаря полезным пошаговым рекомендациям, для обеспечения хорошего урожая. Универсальные комплекты семян, торфяной мох и удобрение, готовы к высадке. Первые комплекты будут состоять из 20 разновидностей растений, в частности салат-ромэн и другие виды салатов, руккола, цикорий и базилик.«Поскольку сегодня все больше потребителей выбирает вегетарианский и веганский образ жизни, для нас было важно присоединиться к этому тренду, - сказал президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution Сонг Дахюн (Song Dae-hyun). - Наше первое оборудование для комнатного растениеводства стало для LG новой концепцией в секторе бытовой техники для дома. Благодаря ему потребители могут обогащать свой рацион полезной едой и получать удовольствие от выращивания продуктов для своего стола самостоятельно. Это прекрасно сочетается с общей целью LG - делать жизнь лучше».Первое устройство LG для комнатного растениеводства продемонстрируют на стенде компании на международной выставке потребительской электроники CES 2020 7-10 января в Центральном зале выставочного центра Las Vegas Convention Center, стенд №11100. Следите за мероприятиями и объявлениями LG на CES в социальных сетях с хэштегом #LGCES2020.