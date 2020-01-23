В Украине стартуют продажи самых защищённых скоростных SD-карт от Sony

Компания Sony запускает продажи карт памяти для профессиональных фотографов и видеографов, которым необходима производительность высшего класса и безопасность данных при любых условиях.
Серия карт памяти TOUGH SF-G сочетает в себе:
– Первую в мире монолитную структуру, которая в 18 раз устойчивее при сгибании, чем стандартная SD-карта. Также она обеспечивает защиту при падении до 5 метров.
– Самый высокий уровень водо- и пыленепроницаемости с классом защиты IP68 для съемок в любых условиях.
– Скорость чтения до 300 МБ/с и самую высокую в мире скорость записи до 299 МБ/с.
– Высочайший класс скорости V90 для съемки видео в высоком разрешении.
Благодаря отсутствию хрупких мелких элементов – таких, как перегородки для чипов и переключатель защиты записи, – карта более устойчива к физическим повреждениям.
Обработка и передача файлов большого размера стала еще проще: карта серии SF-G сводит к минимуму время очистки буфера и значительно повышает эффективность работы камеры.
Инженеры Sony создают революционные полнокадровые камеры, и прекрасно понимают, насколько высоки сейчас требования профессионалов как фото-, так и видеосъемки. А это значит, что и карты памяти должны соответствовать высоким стандартам. Именно поэтому SD-карты TOUGH обеспечивают максимальную производительность камер, в том числе популярных серий Sony α9 и α7.
Также новые карты памяти SF-G спецификации TOUGH предлагают дополнительные функции для надежности сохранения данных:
– Возможность проверки состояния карты благодаря SD Scan Utility.
– File Rescue Software восстанавливает случайно удаленные данные и фотографии.
Дополнительно карты имеют защиту от рентгеновских и ультрафиолетовых лучей, намагничивания, температур и статики. А ярко-желтая полоса на корпусе поможет легко найти карту даже в сумерках или чёрном кейсе.
Ориентировочная розничная цена
в Украине составит:
SF-G32GB – 2 299 грн.
SF-G64GB – 3 899 грн.
SF-G128GB – 7 799 грн.