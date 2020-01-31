Смартфон Samsung Galaxy A41 – первые подробности

31 января 2020, 9:45

В базе Geekbench «всплыли» спецификации пока еще не представленного официально смартфона Galaxy A41.

В тестере грядущая новинка фигурирует под кодовым именем SM-A415F. Судя по всему, в качестве аппаратной платформы «под капотом» MediaTek Helio P65. В нем два ядра с частотой до 2 ГГц, а также шесть ядер с частотой до 1,7 ГГц. Графика в этой «компании» - ARM Mali G52. Объем оперативной памяти – 4 ГБ. Вместе с тем, скорее всего, выйдет и версия с 6 ГБ ОЗУ.В качестве программной платформы - Android 10.Другие характеристики пока не приводятся.