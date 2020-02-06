Fujitsu и Qumulo объединяют усилия для создания корпоративных решений

6 февраля 2020, 13:15

Стремительный рост неструктурированных данных представляет собой одну из самых серьезных проблем эпохи цифровых технологий: компании сталкиваются с постоянно увеличивающимся объемом информации, которая должна храниться в различных местах с сохранением постоянного доступа.

Fujitsu объединила усилия с Qumulo, лидером в области решений для хранения файлов в гибридных облачных средах1, чтобы заказчики смогли воспользоваться преимуществами безопасности и надежности локальных горизонтально масштабируемых файловых хранилищ в сочетании с гибкостью и экономической эффективностью облачных решений для хранения данных.



Новый проект двух вендоров позволяет компаниям легче справляться с постоянно увеличивающимся объемом данных. Fujitsu интегрирует ПО Qumulo для хранения файлов в гибридных облачных средах в свой портфель СХД для того, чтобы разработать современное решение для хранения файлов, которое сможет решить все вопросы, связанные с неструктурированными данными, включая их консолидацию, контроль, обработку и долгосрочное хранение.



Основными источниками неструктурированных данных являются мультимедиа, видео с камер наблюдения, результаты сканирования и диагностической визуализации, а также Интернет вещей. Они часто хранятся в различных местах, включая периферийные системы, локальные и облачные среды, что создает дополнительные проблемы для ИТ-подразделений при обеспечении их постоянной доступности с высокой скоростью для разных приложений.



Согласно аналитикам Gartner, в период с 2019 по 20242 г. объем данных компаний, в среднем, увеличится в 3 раза. Это создает серьезную проблему особенно для устаревших решений для хранения данных с горизонтальным и вертикальным масштабированием, которые не предназначались для таких объемов данных, типов файлов, приложений, рабочих нагрузок и сред.



Fujitsu применяет проактивный подход для решения этой проблемы, используя возможности Qumulo для трансформации корпоративных сетей с горизонтальным масштабированием в облачные СХД. Это решение является частью концепции Fujitsu по предоставлению клиентам универсального подхода для удовлетворения всех их потребностей в хранении и защите данных, как ключевого компонента цифровой трансформации.



Как говорит Оливье де Ла Шапель (Olivier de La Chapelle), руководитель направления решений Fujitsu для ЦОД в регионе EMEIA: "В рамках партнерства с Qumulo компания Fujitsu улучшает производительность, безопасность и корпоративные функции своих систем хранения данных для ЦОД, чтобы они могли эффективно работать в гибридных ИТ-средах. Мы используем весь опыт и наработки Fujitsu для обеспечения бесперебойной автоматизации данных между локальными и облачными средами, устраняя основные препятствия на пути к цифровой трансформации. Мы также предоставляем сервисы по своего рода цифровому "просвещению", т. к. оптимальное сочетание локальных и облачных систем хранения данных может помочь компаниям сэкономить в будущем".



Fujitsu и Qumulo обеспечивают бесшовное масштабирование кластеров файловых хранилищ в ЦОД и облачных средах. Благодаря объединению усилий с Qumulo, Fujitsu позволяет предприятиям масштабировать кластеры файловых хранилищ проще и без срывов. Кроме того, заказчики получают возможность просматривать и контролировать все свои данные в режиме реального времени.