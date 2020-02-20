Украина и Исландия ввели режим открытого неба

20 февраля 2020, 9:45

Договор зафиксировал во временном соглашении о воздушном сообщении отсутствие любых ограничений относительно частоты полетов, маршрутов и числа авиакомпаний.

Сейчас между странами не подписан постоянный договор, который регламентирует допуск авиаперевозчиков.

Также авиационные власти Украины и Нидерландов договорились о запуске регулярных рейсов на линиях Амстердам-Львов и Амстердам-Херсон. Однако поскольку фактическое решение о начале полетов принимают авиакомпании, в данном случае речь, вероятно, идет о внесение новых маршрутов в договор о воздушном сообщении.

Напомним, что в течение 2019 года Украина провела частичную либерализацию авиасообщения с Венгрией, сняв существующие ограничения на число полетов на линии Одесса-Будапешт.