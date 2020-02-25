Новые наушники со встроенным плеером от Ritmix!

25 февраля 2020, 9:45

К обновленной линейке беспроводных наушников от Ritmix присоединилась еще одна многофункциональная модель, которая уже доступна в магазинах - RH-460BTH.

Это открытые наушники с качественным звуком уровня Hi-Fi и возможностью самостоятельного воспроизведения аудиофайлов через FM-приёмника и mp3-плеер, который считывает аудиофайлы с карты памяти MicroSD. Помимо этого, имеется вход 3,5 мм TRS для проводного подключения, поэтому даже разряженная батарея не оставит вас без любимой музыки!Наушники идеально подойдут для активного образа жизни за счет своей комфортной посадки и удобных элементов управления, расположенных на чаше. С их помощью можно управлять воспроизведением и входящими звонками, не отвлекаясь на смартфон или другой гаджет.Модель поставляется вместе с USB-кабелем для зарядки и аудиокабелем 3,5 мм TRS. Доступно три цвета – черный, синий и красный.