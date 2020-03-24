Новые наушники со встроенным плеером от Ritmix

24 марта 2020, 11:15

В ближайшее время к обновленной линейке беспроводных наушников от Ritmix присоединится еще одна стильная и многофункциональная модель — RH-460BTH.

Это открытые наушники с качественным звуком уровня Hi-Fi и возможностью самостоятельного воспроизведения аудиофайлов через FM-приёмника и mp3-плеер, который считывает аудиофайлы с карты памяти MicroSD. Помимо этого, имеется вход 3,5 мм TRS для проводного подключения, поэтому даже разряженная батарея не оставит вас без любимой музыки!



Наушники идеально подойдут как для активного образа жизни, так и для спокойного времяпровождения. Гарнитура обладает комфортной посадкой, а интуитивно понятное управление позволит воспроизводить аудиофайлы с Вашего устройства и принимать входящие звонки, не отвлекаясь на смартфон или другой гаджет.



Модель поставляется вместе с USB-кабелем для зарядки и аудиокабелем 3,5 мм TRS. Доступно три цвета — черный, синий и коричневый.