ОНУшка Picotel PU-X613

27 февраля 2020, 13:23

Онушка EPON/GPON с WiFi

Новое абонентское устройство от Picotel, предназначенное для работы в EPON и GPON сетях, которое автоматически выбирает правильный параметр. Dual Mode ONU также умеет работать в режиме WiFi роутера или точки доступа. Удобства модели - один блок питания, минимум проводов, компактный и стильный корпус.

Интерфейс продукта и определение светодиодов

WiFi 2.4Ghz 802.11b/g/n скорость до 300Mbit/s

Cовместимость с OLT C-DATA, BDCОМ, Huawei и ZTE

Соответствие: 802.3ah, ITU-T G.984.2, ITU-T G.984.5 Filter, FSAN Class B +, SFF-8472

Настройку WiFi можно делать удаленно с OLT C-DATA

Цена на уровне 1GE xPON ONU + WiFi Router 300Mbit/s