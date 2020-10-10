РОМСАТ предлагает скидку на ряд решений Picotel

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Абонентский терминал Picotel PU-E710
Абонентский терминал Picotel PU-E711
Абонентский терминал Picotel PU-E811
Абонентский терминал Picotel PU-E840
Абонентский терминал Picotel PU-X710
Абонентский терминал Picotel PU-X711
Абонентский терминал Picotel PU-X613
Абонентский терминал Picotel PU-X640
Абонентский терминал Picotel PU-X840
Модуль оптический Picotel EPON OLT SFP PX20+
Модуль оптический Picotel EPON OLT SFP PX20++
Модуль оптический Picotel GPON OLT SFP C+
Модуль оптический Picotel GPON OLT SFP C++
Модуль оптический Picotel GPON ONU SFP
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