РОМСАТ представил комплекс оборудования и решений на IoT форуме

25 февраля 2020, 13:27

РОМСАТ приняла участие в двух форумах - Internet of Things и Smart Building, которые проходили 18-19 февраля на территории МВЦ (Киев).

18-19 февраля 2020 в Киеве на площадке Международного выставочного центра прошли 2 мероприятия - "Internet of Things" и "Smart Building". Это единственная площадка в Украине, которая объединяет стартапы, небольшие локальные компании, а также известные мировые бренды и компании рынка умных технологий.

Комплексные решения под любой тип задач

Компания РОМСАТ наглядно представила, как можно получать выгоду от технологий разумной автоматизации, энергоэффективности и внедрения интернета вещей. На нашем стенде было презентовано видеонаблюдение для умных городов и новинки для Smart Home.

Решения для IoT от бренда TEKTELIC, работающее на базе протокола Zigbee

Системы “Умного дома” от Aqara на базе LoRaWAN. Aqara - это управление и контроль оборудования умного дома, в том числе и удаленное

Решения для сохранения, управления большим количеством устройств отображения, записи, декодирования - VMS Unicorn от UNV

Оборудование IoT для решений в области:

SMART-города

SMART-дома, квартиры

Логистики

Промышленности

ИТ-инфраструктуры аэропортов

Здоровья и безопасности

Отдыха

Контроля за детьми

Предупреждения пожаров

Мероприятие в полной мере реализовало интерес инсталляторов, непосредственных пользователей корпоративного, государственного и приватного характера к решениям, построенным на базе смарт-технологий. А именно - умным домам, умным городам и устройствам.

Подробную информацию от специалистов РОМСАТ можно было получить не только при общении на стенде, но и в рамках докладов, а также на панельной дискуссии с участием ведущих телекоммуникационных компаний.