РОМСАТ представил комплекс оборудования и решений на IoT форуме

РОМСАТ приняла участие в двух форумах - Internet of Things и Smart Building, которые проходили 18-19 февраля на территории МВЦ (Киев).
IoT Forum
18-19 февраля 2020 в Киеве на площадке Международного выставочного центра прошли 2 мероприятия - "Internet of Things" и "Smart Building". Это единственная площадка в Украине, которая объединяет стартапы, небольшие локальные компании, а также известные мировые бренды и компании рынка умных технологий.
Комплексные решения под любой тип задач
Компания РОМСАТ наглядно представила, как можно получать выгоду от технологий разумной автоматизации, энергоэффективности и внедрения интернета вещей. На нашем стенде было презентовано видеонаблюдение для умных городов и новинки для Smart Home.
Решения для IoT от бренда TEKTELIC, работающее на базе протокола Zigbee
Системы “Умного дома” от Aqara на базе LoRaWAN. Aqara - это управление и контроль оборудования умного дома, в том числе и удаленное
Решения для сохранения, управления большим количеством устройств отображения, записи, декодирования - VMS Unicorn от UNV
Оборудование IoT для решений в области:
SMART-города
SMART-дома, квартиры
Логистики
Промышленности
ИТ-инфраструктуры аэропортов
Здоровья и безопасности
Отдыха
Контроля за детьми
Предупреждения пожаров
Развитие смарт-технологий
Мероприятие в полной мере реализовало интерес инсталляторов, непосредственных пользователей корпоративного, государственного и приватного характера к решениям, построенным на базе смарт-технологий. А именно - умным домам, умным городам и устройствам.
Подробную информацию от специалистов РОМСАТ можно было получить не только при общении на стенде, но и в рамках докладов, а также на панельной дискуссии с участием ведущих телекоммуникационных компаний.