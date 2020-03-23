Инфраструктура Eaton для ИБП получила ключевые сертификаты UL и IEC

23 марта 2020, 11:45

Компания-поставщик решений по управлению энергией Eaton продолжает расширять свою программу кибербезопасности.

Eaton получил сертификаты кибербезопасности Международной электротехнической комиссии (МЭК) для своих коммуникационных карт Gigabit Network Card и Industrial Gateway Card. Эти устройства также отвечают стандартам кибербезопасности UL, что гарантирует усиленную защиту сети для устройств соединения ИБП. Eaton первой в своей отрасли получила двойные сертификаты IEC и UL, что говорит о соответствии продуктов компании жестким спецификациям и ожиданиям заказчиков в отношении безопасного электропитания.



Эксперты ожидают, что к 2025 году в мире будет 41,6 млрд подключенных устройств, которые будут генерировать 79,4 ЗБ данных, нуждающихся в обслуживании и обработке. (Источник: IDC). Стремительный рост Промышленного Интернета Вещей (IIoT) вызывает необходимость в надежных средствах защиты данных. Без глобальных стандартов кибербезопасности управлять параметрами кибербезопасности IIoT крайне сложно.



«Кибербезопасность — это критически важная тема. Активный и последовательный подход Eaton в этой сфере является уникальным в отрасли», - заявляет Майкл Регельски, старший вице-президент и главный технический директор электротехнического сектора Eaton. «Но для продвижения IIoT-безопасности в мире, который становится все более электрифицированным и взаимосвязанным, необходимо, чтобы отраслевые организации и организации стандартизации создавали единые глобальные стандарты кибербезопасности. По этим вопросам мы и сотрудничаем с UL и МЭК.



Карта Gigabit Network Card стала первым устройством соединения для ИБП, получившим сертификат UL. Теперь карты Gigabit Network Card и Industrial Gateway Card также имеют сертификаты IEC 62443-4-2. Эти устройства Eaton упрощают подключение однофазных и трехфазных ИБП, одновременно обеспечивая кибербезопасность при включенном питании в коммерческих зданиях, на промышленных объектах и в больших центрах обработки данных.