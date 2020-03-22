Ubiquiti представляет беспроводные точки доступа LTU

Анонсирована обновленная линейка оборудования Ubiquiti LTU
Индивидуальная технология для операторов WISP
LTU - новое поколение оборудования американской компании Ubiquiti для создания операторских беспроводных сетей. Для данных моделей характерны - повышенная спектральная эффективность, помехоустойчивость и масштабируемость фиксированных беспроводных сетей дальнего радиуса действия. Рекомендуются к использованию провайдерами при развертывании масштабных WISP сетей, с высокими требованиями абонентов к пропускной способности создаваемого соединения.
Полный ассортимент беспроводных точек доступа Ubiquiti Ubiquiti LTU
Rocket LTU - модель отличается высоким уровнем спектральной эффективности и значительно превосходит оборудование предыдущих поколений по производительности. Функционирует в среде PtMP, используя в качестве клиентов LTU Pro, LTU Lite или LTU LR.
LTU Pro - точка доступа с улучшенной производительностью RF, функционирует в среде PtMP с LTU-Rocket в качестве базовой станции. Идеально подойдет для подключения абонентов к базовой станции на средней дистанции.
LTU-Lite – беспроводная 5 Ггц точка доступа, предназначенная для работы в сетях топологии PTMP, где LTU-Rocket в качестве базовой станции. Модель является хорошим выбором, при подключении абонентов, которые расположены на небольшом удалении от источника сигнала.
LTU LR - точка доступа, которая предназначена для подключения к сетям Ubiquiti LTU абонентов находящихся на большом удалении от базовой станции. Модель компактна, с разборным параболическим отражателем, а также с увеличенным коэффициентом усиления антенны.
Полный ассортимент беспроводных точек доступа Ubiquiti.