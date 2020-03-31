"Синэво Украина" выбрала чистый звук ТОА

31 марта 2020, 11:08

«СИНЭВО» — европейская сеть медицинских лабораторий в Украине.

В рамках развития крупнейшей компании на украинском рынке частных лабораторных исследований – «Синэво Украина» осуществляется проект внедрения систем озвучивания ТОА.

Медицинская лаборатория «Синэво Украина» входит в европейскую сеть лабораторий Synevo и является частью медицинского холдинга Medicover. Лабораторная сеть представлена в Германии, Польше, Румынии, Турции, Украине, Беларуси, Грузии, Молдове, Болгарии, Сербии и насчитывает 95 лабораторий в Европе и 7 лабораторий в Украине. Первая лаборатория в Украине открыта в 2007 году в Киеве.

Synevo – 2 000 сотрудников, 3 млн клиентов, 15 млн тестов в год

В лаборатории работает более 2 тыс. сотрудников, количество клиентов превышает 3 млн, выполняется свыше 15 млн тестов в год. Залог успеха «Синэво» — это крупнейшая в Украине лабораторная база, оснащенная оборудованием лучших мировых производителей, таких как Roche Diagnostics (Швейцария), Sysmex (Япония), Bio-Rad (США), Siemens Healthcare Diagnostics (Германия). Внедрение системы озвучивания ТОА (Япония) стали подтверждением высоких стандартов лаборатории.

В лабораториях Синево Украина внедрена система озвучивания ТОА (Япония)

Лаборатория "Synevo" выбрала звук ТОА (Япония) «Синэво Украина» один из самых требовательных заказчиков, с которыми нам приходилось работать.

Высокие стандарты и жесткие требования к оборудованию стали ключом к успеху лаборатории. Напомним, подразделения «Синэво Украина» сертифицированы по международной системе качества ISO 9001:2015. Системы звука ТОА прошли тестирование и показали полное соответствие заявленным требованиям проекта.