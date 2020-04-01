Тепловизор UNV USS-TIC600

1 апреля 2020, 11:19

Компания UNV анонсировала новый продукт для измерения температуры – тепловизор UNV TIC600. Фактически, новинка является доработанной версией TIC500.

Тепловизор позволяет достигать больших расстояний экранирования – от 3 до 10 метро (версия ТIC500 имела всего 1,5-3,5 м).Модель TIC600 разработана для использования в аэропортах, вокзалах, на промышленных объектах, парках, ТРЦ. Производительность устройства – проверка около 100 чел/мин.Комплект поставкиДвухдиапазонная камера измерения температуры - 1 штЧёрное тело (корпус с нагревателем фиксированной температуры) - 1 штТриподы для напольной установки тепловизора и чёрного тела - 2 штПрограммное обеспечение для ПК - 1 шт