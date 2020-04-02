Универсальное устройство UniFi Dream Machine

2 апреля 2020, 11:22

Dream Machine (UDM) включает мощную точку доступа и производительный маршрутизатор c сервером с развернутым UniFi Controller.

Данное многофункциональное устройство - все, что нужно для небольшой проводной и Wi-Fi сети. Кроме мощного процессора высокопроизводительного четырехъядерного процессора, частота работа которого составляет 1.7 Ггц, UDM поддерживает два диапазона 2.4 и 5 Ггц, с использованием схемы MIM0 4X4 и стандартом WiFi 802.11ac ревизии wave2.

Благодаря технологии Mu-MIMO доступна передача данных сразу 4 клиентам, а технология Beamforming обеспечивает значительно лучшее качество связи с абонентами.Особенности:

- Высокопроизводительная двухдиапазонная 802.11ac 4x4 Wave 2 точка доступа

- Управляемый 4-портовый гигабитный коммутатор

- Шлюз повышенной безопасности с IDS / IPS и DPI

- Сетевой контроллер UniFi с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом

- Масштабируемость через дополнительные устройства UniFi, подключенных к локальной сети

- Работает на быстром четырехъядерном процессоре с частотой 1,7 ГГц



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