Vodafone в период карантина предлагает обезопасить данные

8 апреля 2020, 11:15

Vodafone Украина предлагает бизнесу месяц бесплатного пользования решением vBackup.

Данное решение реализовано на базе Veeam Backup&Replication и обеспечивает надежную защиту данных уровня Enterprise и минимизирует риски, связанные с программными сбоями, техническими неисправностями оборудования и ошибками сотрудников.



vBackup дает клиентам возможность:

Управление бэкапами - настройки политики резервного хранения, частоты и глубины хранения. Возможность самостоятельно, при необходимости, восстанавливать данные.

Следовать правилу резервного копирования 3-2-1.

Возможность мигрировать в облачную инфраструктуру IaaS от Vodafone на базе решения от VMware.



Ежемесячная оплата рассчитывается исходя из выбранной модели услуги и объема vHDD. Первый месяц пользования vBackup – бесплатно.



Для того, что бы воспользоваться vBackup, компании следует обратиться к своему эксперту в Vodafone Украина, или же отправить запрос на iaas.cloud@vodafone.ua



Vodafone продолжает поддерживать украинцев, остающихся дома во время карантина. В частности, услуги, бесплатные во время карантина - Vodafone Press, Vodafone Music, Bookmate и BeFit.



Vodafone также продлил для абонентов предоплаченных тарифов возможность бесплатно общаться в популярных социальных сетях и мессенджерах до 30.04, продолжая бесплатно предоставлять своим клиентам предоплаты на время карантина доступ к услуге Online PASS.



Online PASS - безлимитный доступ к социальным сетям (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) и мессенджерам (текстовые и графические сообщения в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype та Snapchat). Чтобы воспользоваться доступом к услуге Online PASS, нужно набрать комбинацию *316*1#. Услуга для безлимитного общения в социальных сетях будет действовать в течение 28 дней с момента подключения, после чего будет отключена. Проверить статус услуги Online PASS можно с помощью USSD команды *316*2#. Услуга online pass доступна для подключения клиентам предоплаченных тарифных линеек Vodafone Family, Vodafone RED Extra, Vodafone RED, Vodafone RED 2015, тарифов Vodafone Light+ та Vodafone ZAHID. В тарифах Vodafone SuperNet Start/Pro/Unlim и Joice услуга Online PASS уже включена в пакет услуг согласно условиям тарифа и не требует подключения.

