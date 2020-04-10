Robert Bosch Venture Capital инвестирует в проекты компании UISEE

10 апреля 2020, 13:45

Венчурный фонд Robert Bosch Venture инвестировал в пекинскую компанию UISEE, разработчика готовых решений для реализации беспилотного движения на ограниченных территориях.

Спроектированные транспортные средства уже сегодня перевозят багаж тысяч пассажиров в международном аэропорту. «В качестве одного из ведущих разработчиков решений для автоматизированного вождения в Китае компания UISEE представляет платформу, соответствующую 4-му уровню по классификации SAE. Разработанная платформа стала шагом вперед с точки зрения роста эффективности подобных систем, - прокомментировал д-р Инго Рамезоль, управляющий директор RBVC. - Компания UISEE вошла в растущий портфель инвестиций фонда в технологии автоматизированного вождения и открыла для Группы Bosch новые возможности для развития на этом рынке». «Мы рады, что Bosch нас поддерживает, - отметил генеральный директор UISEE Ганша Ву. - Инвестиции фонда и сотрудничество с Bosch позволят UISEE повысить качество своих продуктов и услуг и наладить обслуживание клиентов по всему миру».



Компания UISEE - комплексный поставщик полнофункциональных систем и решений для организации беспилотного движения. Первым полигоном для испытаний и коммерциализации систем автоматизированного вождения стали закрытые пространства с ограниченным количеством участников движения, такие как аэропорты и промышленные зоны. Система автоматизированного вождения основана на взаимодействии значительного количества датчиков, контроллеров и алгоритмов, технологий для обработки и моделирования данных, а также элементов дорожной инфраструктуры с обратной связью, разработанных UISEE. В январе 2020 года Международный аэропорт Гонконга (HKIA) объявил об успешном окончании этапа тестирования разработанных UISEE решений для организации беспилотного движения транспортных средств, интегрированных в систему перевозки багажа, и перешел к ежедневной эксплуатации беспилотников. Ожидается, что решения UISEE в области автоматизированного вождения значительно повысят эффективность грузоперевозок в аэропорту.



По мере роста производства, торговли, развития технологий и потребления в Китае растет спрос на мобильность. Старение населения и растущее благосостояние молодого поколения создают проблемы с доступностью рабочей силы. Согласно отчету Allied Market Research, посвященному глобальному рынку беспилотного транспорта, в 2019 году объем рынка составил 54 млрд. долларов США, а ожидаемый совокупный среднегодовой темп роста составит 39,47% в период до 2026 года. Развитие подключенной инфраструктуры и переход от владения автомобилем к новой модели «мобильность как услуга» стимулируют рост мирового рынка автоматизированного транспорта. В UISEE считают, что разработки компании в области автоматизированного вождения станут частью решения проблем нехватки рабочей силы и повысят эффективность обслуживания.



Основатели UISEE - пионеры китайского рынка решений для систем автоматизированного вождения и искусственного интеллекта. Команда основателей состоит из экспертов в области искусственного интеллекта, разработчиков технологий автоматизированного вождения и ученых. Генеральный директор компании Ганьша Ву ранее работал на посту президента в Intel Research China. Венчурный фонд RBVC объединил усилия с китайскими инвестиционными компаниями Sinovation Ventures, Shenzhen Capital и China International Capital Corporation. Консорциум продолжает оказывать масштабную поддержку команде экспертов мирового уровня в создании средств автоматизированного вождения.