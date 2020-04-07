32-мегапиксельная IP-камера видеонаблюдения TNB-9000

7 апреля 2020, 6:44

Новая камера построена на КМОП-матрице размером 43,3 мм с числом эффективных пикселей 7680х4320. Её чувствительность составляет 0,015 лк / F1.4 в дневном режиме и 0,0015 лк / F1.4 в ночном. Новинка имеет крепление для объектива Canon EF. В телекамере имеется слот для карты памяти microSD, micro SDHC или micro SDXC ёмкостью до 256 Гбайт.

IP-камера відеоспостереження Wisenet TNB-9000 | romsat.ua Изображение максимально высокого разрешения, формата 8K, телекамера формирует с частотой 15 к/с, с разрешением 24 мегапикселя — 20 к/с, 15 мегапикселей — 30 к/с, формата 4K — 60 к/с. Через видеовыход HDMI из камеры может транслироваться изображение с разрешением 1080p и частотой 30 к/с. Сжатие изображения выполняется с помощью кодека H.265, H.264 или MJPEG. Дополнительное повышение эффективности сжатия в формате H.265 обеспечивает технология WiseStreamII.

Встроенный искусственный интеллект

Модель TNB-9000 стала одной из первых камер бренда Wisenet, в которых реализован встроенный искусственный интеллект. С его помощью она классифицирует объекты — «человек, лицо, автомобиль, номерной знак автомобиля». Автоматически находятся признаки этих объектов — для человека это пол, цвет его одежды в верхней и нижней половине, длина одежды (длинная или короткая), наличие головного убора и сумки. При обнаружении лица выясняется пол человека, возраст (одна из четырёх групп), наличие очков и головного убора. Детектирование транспортного средства сопровождается определением его цвета (одного из двух) и типа (легковой, грузовой, мотоцикл, велосипед, поезд).

На основе искусственного интеллекта построены и такие функции, которые в более ранних моделях IP-телекамер Wisenet обеспечивались через иные, ранее известные алгоритмы, — обнаружение объекта в кадре, его входа в заданную зону и выхода из неё, пересечения виртуальной линии,а также нахождение направления движения и выявление «праздношатания». Без использования искусственного интеллекта в камере реализовано обнаружение движения, появления и исчезновения предметов, расфокусировки и выведения камеры из строя, а также аудиоаналитика — обнаружение звуков и их классификация.

РОМСАТ — официальный дистрибьютор Hanwha Techwin (Samsung Techwin) в Украине