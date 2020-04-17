17 апреля 2020, 14:43

Новое предложение в линейке камер Wisenet Q

Компания Hanwha Techwin представила две новые IP-камеры видеонаблюдения с плоским входным стеклом из серии Wisenet Q. Камеры различаются тем, что в модели Wisenet QNE-8011R фокусное расстояние фиксированного объектива составляет 2,8 мм, а в модели Wisenet QNE-8021R — 4 мм. Они обеспечивают 5-мегапиксельное разрешение и предназначены для использования на улице.

Обе IP-телекамеры построены на КМОП-матрице размером 1/2,8 дюйма. Формируемое ими изображение сжимается кодеком H.265 или H.264 при частоте 30 к/c либо MJPEG при 15 к/с. В случае использования алгоритма H.265 эффективность сжатия дополнительно повышается по технологии WiseStream II. В каждой из новых камер может ставиться карта памяти ёмкостью до 128 Гбайт. Питание новинки получают по технологии PoE.

В числе имеющихся у них функций видеоаналитики:

обнаружение движения

обнаружение входа объекта в зону и его выхода из зоны

пересечения объектом виртуальной линии

определение направления движения

детектирование расфокусировки камеры

детектирование попыток выведения камеры из строя

Плоское входное стекло

Камера с плоским стеклом обеспечивает чёткое изображение при высокой влажности, поскольку не имеет прозрачного купола, на котором возникает конденсат у обычных камер.

Меньшее воздействие на качество картинки в случае плоского стекла оказывает также его загрязнение и царапины на его поверхности. Кроме того, при плоском стекле легче отделить излучение ИК-подсветки, а также устранить связанное с ней кольцеобразное свечение в кадре. Проще обеспечить при наличии плоского стекла и герметизацию камерного блока. Дальность ИК-подсветки составляет у новых камер 20 м, а их защита от пыли и влаги соответствует классу IP67

РОМСАТ — официальный дистрибьютор Hanwha Techwin (Samsung Techwin) в Украине.