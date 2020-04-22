Микроудобрения: основные компоненты и их назначения

22 апреля 2020, 13:15

Микроудобрения представляют собой комплексы минеральных удобрений, в состав которых входят полезные для культуры микроэлементы.

Их действие направлено на защиту растений от вредителей и повышение урожайности. Питательные вещества не всегда присутствуют в грунте в достаточном количестве. Поэтому для нормального роста и развития культуры используются микроудобрения.

Какие микроудобрения предлагает компания Agro-Trade

Сегодня производители используют более 30 видов микроэлементов, необходимых для поддержания жизнедеятельности растений. Ниже приведем список основных веществ, которые используются в приготовлении препаратов.

Железо (Fe). Микроэлемент необходим культурам для фиксации атмосферного азота, способствует обменным процессам.



Медь (Cu). Он принимает участие в создании питательных веществ растения. Кроме того, компонент ускоряет фотосинтез и облегчает дыхание, придает культуре стойкость к внешним воздействиям.

Цинк (Zn). Активирует развитие корневой системы, сохраняет влагу, а также улучшает стойкость к низким и высоким температурам. Микроэлемент обладает богатым набором компонентов: витамин C, сахароза, белки и др. Эти вещества ускоряют рост культуры, повышают урожай и положительно влияют на качество готовой продукции. Особенно рекомендуется купить микроудобрения на основе цинка для выращивания плодовых культур и кукурузы.

Марганец (Mn). Является компонентом гормонов, принимает активное участие в фотосинтезе, минимизирует концентрацию нитратов. Микроэлемент востребован в культивировании зерновых, свеклы и картофеля.

Бор (B). Это неотъемлемое вещество для опыления цветков, способствует активному обмену белков и углеводов в растении. Высоко ценится за эффективность в борьбе с болезнями. Активно применяется при выращивании подсолнуха, рапса и бобовых культур.

Молибден (Mo). Этот компонент делает культуру более стойкой к заболеваниям, улучшает белковый и углеводный обмен, минимизирует содержание нитратов. В молибдене особенно нуждаются бобовые культуры, поскольку вещество также обеспечивает хорошую фиксацию атмосферного азота.

Хром (Cr), Кобальт (Co) и другие микроэлементы. Вещества данной группы являются частью многих витаминов, улучшают обменные процессы и фотосинтез, помогают растениям противостоять с фитопатогенами.

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