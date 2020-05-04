4 мая 2020, 16:15

ZTE инвестировала в НИОКР 15% от своей операционной выручки за первый квартал

Компания ZTE Corporation обнародовала финансовые результаты за первый квартал текущего года, завершившийся 31 марта 2020 года.



Операционная выручка ZTE за первые три месяца текущего года составила 21,484 млрд юаней. Чистая прибыль, относимая на счет владельцев обыкновенных акций зарегистрированной на бирже компании, достигла 780 млн юаней, а за вычетом непредвиденных и чрезвычайных расходов этот показатель составляет 160 млн юаней, что на 20,5% больше, чем годом ранее. Базовая прибыль на акцию предприятия равна 0,18 юаней.



В отчетном квартале компания продолжила наращивать инвестиции в НИОКР, повышая собственную конкурентоспособность. За три месяца, завершившиеся 31 марта этого года, расходы предприятия на научно-исследовательскую и проектно-конструкторскую деятельность составили 3,241 млрд юаней, или 15,1% от операционной выручки. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель был на 1,2 процентных пункта меньше.



В первом квартале 2020 года приоритетными задачами для ZTE стали охрана здоровья сотрудников и обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов по всему миру посредством оперативного создания и модернизации удаленного офиса и сервисной платформы. Кроме того, вместе со своими партнерами компания вела решительную борьбу против COVID-19, всячески содействуя восстановлению нормальной производственной деятельности с применением цифровых средств управления.



На этом фоне ZTE активно исполняла свои социальные обязательства. Во взаимодействии с ведущими телекоммуникационными операторами компания обеспечивала бесперебойное предоставление сервисов связи на переднем крае борьбы с пандемией. ZTE создала сети 4G/5G и системы телемедицинской диагностики для сотен китайских больниц.



Следуя принципам социально ответственного бизнеса, ZTE предоставила безвозмездную помощь Уханю и прочим пострадавшим регионам провинции Хубэй, а также передала необходимые товары медицинского назначения - защитные маски, аппараты ИВЛ и другие материалы, - организациям и медицинским учреждениям в других странах мира. В сотрудничестве с рядом зарубежных операторов ZTE обеспечила возможность проведения удаленной диагностики с участием клинических специалистов, предоставила предприятиям МСБ необходимое оборудование, а также организовала серию программ по противодействию COVID-19.



Объединив свои усилия с отраслевыми партнерами, ZTE помогает представителям самых различных сфер промышленности и бизнеса бороться с пандемией посредством своих передовых технологических разработок, включая 5G и ИИ. В частности, компания представила 5G-сервисы удаленной и мобильной диагностики, а также облачное решение для "смарт-видео", способствующее профилактике и контролю за распространением заболевания.



Для поддержки дистанционного обучения ZTE запустила семейный сервис "облачная аудитория". Безопасная платформа удаленного офиса от ZTE, характеризующаяся высокой эффективностью и расширенными функциями для совместной работы, предоставила многим корпоративным пользователям возможность продолжать деловую активность, невзирая на пандемию COVID-19, тем самым обеспечив им непрерывность бизнес-операций и повышенную экономическую устойчивость.



На фоне ускоренного формирования новых технологических инфраструктур, включая 5G и Промышленный интернет, компания ZTE принимает активное участие в процессах развертывания и модернизации операторских сетей и непрерывно наращивает масштабы производства оборудования 5G. Параллельно с этим, компания углубляет сотрудничество с ведущими игроками отрасли в стремлении содействовать цифровой трансформации энергетического, транспортного, финансового и других секторов промышленности и бизнеса.



К концу первого квартала 2020 года продукция ZTE составляла значительную долю в централизованных закупках оборудования для 5G RAN, базовых сетей 5G SA и транспорта 5G операторами China Mobile, China Telecom и China Unicom. Созданные ZTE демонстрационные сети 5G в нескольких городах Китая обеспечивают полноценное покрытие и бесперебойную связь 5G на гигабайтном уровне. Компания также успешно осуществила ряд проектов развертывания коммерческих сетей 5G в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и других ключевых телекоммуникационных рынках.



ZTE сохраняет стабильно высокие темпы расширения своего присутствия в сегментах оптических сетей, а также Metro WDM и Backbone WDM. Вместе со своими партнерами компания разработала 86 прикладных сценариев, реализовала более 60 опытных проектов глобального масштаба и осуществила серию экспериментальных инициатив по интеллектуальному производству с применением технологий 5G.



В сфере терминальных устройств ZTE представила свой первый видеосмартфон 5G - ZTE Axon 11 5G. Китайский разработчик продолжает планомерно наращивать сотрудничество в данной области с 30 операторами по всему земному шару. В отчетном квартале компания в партнерстве с региональными операторами вышла на японский рынок терминалов 5G.



В дальнейшем ZTE планирует внимательно отслеживать ситуацию с глобальной пандемией, соответствующим образом координируя собственное взаимодействие с клиентами и партнерами за рубежом. Компания продолжит концентрировать свои усилия на развитии основных бизнес-направлений, параллельно используя возможности, открываемые новыми инфраструктурными проектами, в стремлении приносить дополнительную пользу своим клиентам и мировому сообществу в целом.

