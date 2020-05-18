Zyxel и McAfee защитят средний и малый бизнес от неизвестных киберугроз

Компания Zyxel Networks, поставщик надежных решений на базе искусственного интеллекта и облачных технологий для бизнеса и дома, совместно с компанией McAfee выпустила интегрированное универсальное решение для защиты сетей, специально разработанное для малого и среднего бизнеса (СМБ).
Согласно исследованию 2019 Verizon Data Breach Investigations Report, сегодня более 40% кибератак нацелены на компании малого бизнеса, поэтому небольшим компаниям требуются мощное, простое в развертывании и управлении решение информационной безопасности, соответствующее масштабу их сетей. Интеграция решения McAfee для защиты от вирусов в семейство межсетевых экранов старшего класса ATP предоставляет СМБ универсальный межсетевой экран с лучшими в своем классе технологиями обнаружения вредоносного кода, производительностью и расширенными функциями сканирования веб-контента.
Также сегодня Zyxel также представила две новые модели межсетевых экранов: ATP100W (с модулем WiFi) и ATP700 из предназначенной для СМБ серии межсетевых экранов Advanced Threat Protection (ATP). В этих решениях «все-в-одном» интегрирована масштабируемая облачная «песочница» с несколькими дополнительными уровнями безопасностями, обеспечивающими обнаружение и блокировку известных и неизвестных угроз.
Начиная с версии прошивки ZLD 4.5, увидевшей свет в феврале 2020 года, межсетевые экраны ZyWALL ATP могут одновременно выполнять сканирование на наличие вредоносного кода в режимах как Express, так и Stream. В режиме Express используется постоянно расширяющаяся облачная база данных с искусственным интеллектом, которая обеспечивает уникальный уровень информированности об угрозах, а в режиме Stream с помощью базы сигнатур обеспечивается локальное гранулярное и углубленное сканирование. Новый гибридный режим сочетает преимущества обоих подходов к сканированию, максимально повышая безопасность за счет всеобъемлющего и углубленного сканирования. Это позволяет защищать сети от инсайдерских угроз и помогает бизнесу отразить быстро эволюционирующие кибератаки.
В серию межсетевых экранов для малого и среднего бизнеса Zyxel ZyWALL ATP входят модели ATP100, ATP100W (с модулем WiFi), ATP200, ATP500, ATP700 и ATP800.
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