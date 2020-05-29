Новая аудиосистема для переговоров AM-CF1 от TOA

Разные локации, неизменно качественный звук
AM-CF1 - это переговорная аудиосистема, которая изменит ваше восприятие про веб-конференции. Запатентованная оригинальная технология формирования структуры микрофонных массивов TOA поддерживает естественный разговор совещаний. AM-CF1 со звуковой панелью с двухполосными динамиками, массивом микрофонов и цифровой обработкой сигнала превращает любую веб-конференцию в естественный разговор - понятный как «лицом к лицу».
Массив из 8-ми управляемых микрофонов автоматически фокусируется на том, кто общается в режиме реального времени
Высокое качество аудио сигнала позволяет сделать идеальную звукозапись
Аудиосистема легко подключается через USB для веб-конференции на базе ПК и для вебкамеры USB
Интерфейс Bluetooth позволяет подключать посетителей по телефонной линии
Светодиодный индикатор сообщает, что Ваш голос сейчас собирается и доставляется удаленному собеседнику
Встроенная функция DSP позволяет автоматически отменять эхо-сигнал и автоматически уменьшать шум
Установка с помощью настенного крепления дает больше свободного места. Черный или белый цвет аудиосистемы можно заказать в соответствии с дизайном интерьера. Система в наличии на складе и доступна для заказа.
РОМСАТ - авторизованный дистрибьютор ТОА в Украине.