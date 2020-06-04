Новые медиаконвертеры Optolink

Бренд Optolink, который известен высоким качеством и доступными ценами, теперь предлагает медиаконвертеры.
Данная модель служит для преобразования электрических сигналов 10Base-T и 100Base-TX Ethernet в световые, стандарта 100Base-FX. Поддерживает технологию WDM, что позволяет передавать и получать сигналы по одному оптическому волокну на расстояние до 20 километров.
Основные характеристики:
Тип волокна - Singlemode
Тип коннектора - SC
Порты -SC/RJ-45 M1-FE-20B: Tx 1550/1310 нм М1-FE-20A: Tx 1310/1550 нм.РОМСАТ – эксклюзивный представитель Optolink в Украине