Новые медиаконвертеры Optolink

4 июня 2020, 16:24

Бренд Optolink, который известен высоким качеством и доступными ценами, теперь предлагает медиаконвертеры.

Данная модель служит для преобразования электрических сигналов 10Base-T и 100Base-TX Ethernet в световые, стандарта 100Base-FX. Поддерживает технологию WDM, что позволяет передавать и получать сигналы по одному оптическому волокну на расстояние до 20 километров.

Основные характеристики:

Тип волокна - Singlemode

Тип коннектора - SC

Порты -SC/RJ-45 M1-FE-20B: Tx 1550/1310 нм М1-FE-20A: Tx 1310/1550 нм.

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