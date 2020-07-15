Новый источник бесперебойного питания серии Macan MRT

Современный онлайн ИБП
MRT-6000 LSD - модель нового поколения, которую отличает техническое совершенство, богатый набор функционала и безупречный дизайн. Новинка обеспечивает лучшую производительность при минимальных потерях мощности и максимальную защиту оборудования от всех возможных проблем в электросети.
Предназначен для максимальной защиты
Cерверов
Телекоммуникационных комплексов
Рабочих станций
Сетевого и медицинского оборудования
Степень защиты
Защита от перегрузки и короткого замыкания
Повышенное / пониженное напряжение электросети
Исчезновение напряжения электросети
Электромагнитные и радиочастотные помехи
Отклонение частоты - стабилизация с двойным преобразованием
Переходные процессы в электросети
Модель оснащена поворотным многофункциональным ЖК-дисплеем, портами USB и RS-232 и встроенным слотом для SNMP-адаптера, необходимого для организации удаленного управления устройством и мониторинга его состояния с помощью специального программного обеспечения.
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