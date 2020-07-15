Новый источник бесперебойного питания серии Macan MRT

15 июля 2020, 8:09

Современный онлайн ИБП



MRT-6000 LSD - модель нового поколения, которую отличает техническое совершенство, богатый набор функционала и безупречный дизайн. Новинка обеспечивает лучшую производительность при минимальных потерях мощности и максимальную защиту оборудования от всех возможных проблем в электросети.

CерверовТелекоммуникационных комплексовРабочих станцийСетевого и медицинского оборудованияЗащита от перегрузки и короткого замыканияПовышенное / пониженное напряжение электросетиИсчезновение напряжения электросетиЭлектромагнитные и радиочастотные помехиОтклонение частоты - стабилизация с двойным преобразованиемПереходные процессы в электросетиМодель оснащена поворотным многофункциональным ЖК-дисплеем, портами USB и RS-232 и встроенным слотом для SNMP-адаптера, необходимого для организации удаленного управления устройством и мониторинга его состояния с помощью специального программного обеспечения.