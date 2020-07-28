Рынок 5G-инфраструктур в 2020 году вырастет почти вдвое

Компания Gartner обнародовала прогноз по развитию рынка инфраструктур для систем мобильной связи пятого поколения (5G): отрасль продолжит расширяться, хотя темпы роста несколько замедлятся из-за пандемии и общего экономического спада.
По итогам 2019-го объём сегмента 5G-инфраструктур составил $4,1 млрд. При этом рост по отношению к предыдущему году составил 576,6 %. Объясняется это тем, что именно в 2019 году были запущены первые коммерческие сотовые сети пятого поколения.
В 2020-м темпы роста сократятся до 96,0 %. Иными словами, объём рынка увеличится приблизительно в два раза, достигнув $8,1 млрд. На инфраструктурные 5G-решения придётся 21,3 % в общем объёме затрат.
В сегменте 4G/LTE ожидается 20,8-процентный спад: здесь расходы уменьшатся до $16,4 млрд. Вложения в инфраструктуры 3G сократятся в годовом исчислении на 37,1 % — до $2,6 млрд. В сегменте 2G и вовсе ожидается падение на 40,8 % — до $472,2 млн.
В целом, отрасль инфраструктурных решений мобильной связи по итогам нынешнего года покажет 4,4-процентный спад. Затраты составят $38,1 млрд против $39,9 млрд в прошлом году.
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