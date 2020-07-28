Рынок 5G-инфраструктур в 2020 году вырастет почти вдвое

28 июля 2020, 12:45

Компания Gartner обнародовала прогноз по развитию рынка инфраструктур для систем мобильной связи пятого поколения (5G): отрасль продолжит расширяться, хотя темпы роста несколько замедлятся из-за пандемии и общего экономического спада.