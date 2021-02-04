Мировой рынок смартфонов в этом году вернётся к росту после провального 2020

4 февраля 2021, 11:45

Компания Gartner обнародовала прогноз по глобальному рынку смартфонов на текущий год: аналитики полагают, что отрасль начнёт восстанавливаться после удара коронавируса, чему поможет стремительное развитие сетей связи пятого поколения (5G).

В прошлом году рынок серьёзно пострадал в связи с пандемией: поставки умных сотовых аппаратов рухнули на 10,5 %. Если в 2019-м было реализовано 1,54 млрд смартфонов, то в 2020-м — 1,38 млрд. Причём падение продаж зафиксировано во всех регионах, включая Европу.



В текущем году, полагают эксперты Gartner, отгрузки смартфонов составят около 1,54 млрд единиц, как и в 2019-м. Если этот прогноз оправдается, рост по отношению к прошлому году превысит 11 %.



Быстрыми темпами продолжит развиваться сегмент 5G. В 2019-м отгрузки таких аппаратов составляли всего 16,7 млн штук, а в 2020-м достигли 213,3 млн. В нынешнем году поставки этих устройств могут увеличиться до 538,5 млн.