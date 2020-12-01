Xiaomi обогнала Apple и стала третьим по величине поставщиком смартфонов в мире

Компания Gartner обнародовала сегодня результаты исследования глобального рынка смартфонов по итогам третьего квартала уходящего года.
На фоне пандемии и экономических неопределённостей отрасль снова показала спад.
За трёхмесячный период на мировом рынке было поставлено 366,7 млн умных сотовых аппаратов. Это на 5,7 % меньше по сравнению с результатом прошлогодней давности, когда отгрузки равнялись 388,8 млн единиц.
Крупнейшим игроком стала компания Samsung с долей в 22,0 %. За год спрос на устройства южнокорейского гиганта поднялся примерно на 2,2 %.
На втором месте находится Huawei с 14,1 %. Под гнётом американских санкций продажи смартфонов этой китайской компании резко пошли вниз — минус 21,3 % по сравнению с третьим кварталом прошлого года.
На третье место вырвалась компания Xiaomi, сумевшая оттеснить на четвёртую строку Apple. Доли этих поставщиков составили соответственно 12,1 % и 11,1 %. Причём поставки аппаратов Xiaomi в годовом исчислении подскочили на 34,9 %, а Apple — сократились на 0,6 %.
Замыкает пятёрку OPPO с 8,2 % рынка: отгрузки устройств этой компании снизились на 2,3 %. Все прочие поставщики заняли 32,5 % глобального рынка.
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